Daniella Fernández criticó entre lágrimas a Movistar por excluirla de los Juegos Panamericanos Junior

Polémica en el mundo deportivo. La conocida periodista Daniella Fernández sorprendió a todos tras realizar una transmisión en vivo y mostrarse entre lágrimas, totalmente indignada contra Movistar Deportes. La comunicadora peruana aseguró que fue excluida injustamente de los Juegos Panamericanos Junior e incluso acusó de maldad a la conocida empresa.

Nuestra compatriota comenzó indicando que creyó estar en su casa dentro de la mencionada cadena televisiva, pero ahora se da cuenta que la situación jamás fue así. Todos los detalles los contó a través de un 'Live' en su cuenta oficial de TikTok, donde recibió el apoyo de cientos de usuarios que también se sumaron a las críticas contra el canal de Media Networks.

"Esas personas que construyeron el canal con tanto amor ya no están. No me han botado, pero me han sacado de la transmisión de los Juegos Panamericanos sin ninguna razón o motivo. Estoy muy triste de verdad, pero la maldad da vueltas gente", indicó Daniella Fernández, llegando al punto de derramar lágrimas y conmoviendo a todos los espectadores.

Movistar Deportes no le responde a Daniella Fernández

Según comentó la periodista nacional, por más que ha buscado respuestas acerca de su separación en las transmisiones de los Juegos Panamericanos Junior, Movistar Deportes prácticamente la ha ignorado y no le ha brindado ninguna explicación, lo que generó aún más incomodidad en ella.

"He preguntando por temas de fútbol y me dejan en visto. Quiero que me den una razón y no es por un tema de capacidad, sino por hacer daño. Siempre trato de que los otros deportes tenga espacio y en Movistar sin ninguna razón me dicen que me sacan de las transmisiones de los Juegos Panamericanos. La maldad da vueltas y lo hicieron por ganas de fregar. Pensé que eran ovejas, pero eran tremendos lobos. Se me salen las lágrimas de impotencia", sentenció Daniella Fernández en su 'Live' de TikTok.