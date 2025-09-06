0
EN DIRECTO
USA vs. Corea del Sur EN VIVO amistoso internacional

Cuto Guadalupe dio fuerte mensaje sobre Barcos tras cruce con Valera: "Si él me hubiese..."

El exfutbolista Cuto Guadalupe se pronunció sobre la polémica en el clásico entre Hernán Barcos y Alex Valera y habló fuerte de la actitud del ‘Pirata’.

Erickson Acuña
Cuto Guadalupe se pronunció sobre el incidente en al clásico peruano.
Cuto Guadalupe se pronunció sobre el incidente en al clásico peruano. | Universitario/GLR | Composición: Líbero
COMPARTIR

Alex Valera y Hernán Barcos fueron protagonistas de un polémico cruce durante el partido entre Universitario vs Alianza Lima, generando diversas reacciones en los hinchas. Días después del clásico del fútbol peruano disputado en el Estadio Monumental, Luis ‘Cuto’ Guadalupe se pronunció.

Alianza Lima y Universitario recibieron sanciones de la Comisión Disciplinaria

PUEDES VER: Comisión Disciplinaria sanciona duramente a Gorosito, Ureña, Zambrano y Garcés por informe del clásico

Fue en una conversación con Roberto Martínez para el programa ‘Cancheros TV’ vía YouTube donde el exfutbolista de la ‘U’ cuestionó la actitud del ‘Pirata’ con el popular ‘Valegol’. Como se recuerda, las imágenes registradas por las cámaras de televisión se volvieron viral luego del pitazo final del árbitro.

¿Qué dijo Cuto Guadalupe sobre el caso Hernán Barcos y Alex Valera?

“El 'Pirata' está abusando un poco del cariño y respeto que se ha ganado justamente. Bájale un poquito porque a mí no me ha gustado. Si yo fuera otro, agarro el teléfono y lo llamo. Si él me hubiese agarrado en otra época, quizás me agarro de otro tema porque Valera es de la 'U', yo lo considero al muchacho, así como lo he hecho con algunos. Después seguro va a salir y dar las disculpas del caso”, dijo.

(Video: Cancheros TV)

Asimismo, el exfutbolista de Universitario mencionó que si el experimentado delantero de Alianza Lima le hubiese dicho lo mismo que a Alex Valera, probablemente lo hubiese buscado al finalizar el partido. 

“Yo te voy a ser sincero, no puedo decir nada. Yo no soy doble moralista, tengo una etapa como futbolista. Si el 'Pirata' me hubiese dicho eso, yo iba a su casa. Yo lo que decía ahí en el campo lo mantenía, lo del 'Pirata' es un chancay de 50”, sostuvo.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

Lo más visto

  1. Alianza Lima oficializó a nueva incorporación hasta 2026: "Nos llena de entusiasmo anunciar a..."

  2. Árbitro que dirigió a Alianza Lima en la Copa confirmó que manipuló partidos a favor de apostadores

  3. Oliver Sonne y su inesperado comentario tras no jugar en el Perú vs Uruguay: "Estoy muy..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano