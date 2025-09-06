- Hoy:
Cuto Guadalupe dio fuerte mensaje sobre Barcos tras cruce con Valera: "Si él me hubiese..."
El exfutbolista Cuto Guadalupe se pronunció sobre la polémica en el clásico entre Hernán Barcos y Alex Valera y habló fuerte de la actitud del ‘Pirata’.
Alex Valera y Hernán Barcos fueron protagonistas de un polémico cruce durante el partido entre Universitario vs Alianza Lima, generando diversas reacciones en los hinchas. Días después del clásico del fútbol peruano disputado en el Estadio Monumental, Luis ‘Cuto’ Guadalupe se pronunció.
PUEDES VER: Comisión Disciplinaria sanciona duramente a Gorosito, Ureña, Zambrano y Garcés por informe del clásico
Fue en una conversación con Roberto Martínez para el programa ‘Cancheros TV’ vía YouTube donde el exfutbolista de la ‘U’ cuestionó la actitud del ‘Pirata’ con el popular ‘Valegol’. Como se recuerda, las imágenes registradas por las cámaras de televisión se volvieron viral luego del pitazo final del árbitro.
¿Qué dijo Cuto Guadalupe sobre el caso Hernán Barcos y Alex Valera?
“El 'Pirata' está abusando un poco del cariño y respeto que se ha ganado justamente. Bájale un poquito porque a mí no me ha gustado. Si yo fuera otro, agarro el teléfono y lo llamo. Si él me hubiese agarrado en otra época, quizás me agarro de otro tema porque Valera es de la 'U', yo lo considero al muchacho, así como lo he hecho con algunos. Después seguro va a salir y dar las disculpas del caso”, dijo.
(Video: Cancheros TV)
Asimismo, el exfutbolista de Universitario mencionó que si el experimentado delantero de Alianza Lima le hubiese dicho lo mismo que a Alex Valera, probablemente lo hubiese buscado al finalizar el partido.
“Yo te voy a ser sincero, no puedo decir nada. Yo no soy doble moralista, tengo una etapa como futbolista. Si el 'Pirata' me hubiese dicho eso, yo iba a su casa. Yo lo que decía ahí en el campo lo mantenía, lo del 'Pirata' es un chancay de 50”, sostuvo.
