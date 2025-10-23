Nolberto Solano revela al favorito para el partido entre Sporting Cristal y Universitario: "Tiene que..."

Nolberto Solano ha tenido la oportunidad de ser parte de ambos clubes, por lo que es uno de los personajes más acertados para ofrecer su opinión respecto a quién llega como favorito a este enfrentamiento. La victoria de Universitario podría terminar por definir completamente el fútbol peruano este 2025. ¿Logrará Sporting Cristal ponerle fin a su racha de victorias?

Universitario busca llevarse la victoria ante Sporting Cristal para marcar aún más diferencia con los que lo siguen, mientras que los 'rimenses' quieren acortar la ventaja y darle más suspenso a la Liga 1. El partido se jugará este jueves 23 de octubre desde las 8:00 p.m. y será transmitido por la señal de L1 MAX.

'Ñol' Solano revela el objetivo de Sporting Cristal ante la 'U'

En una entrevista con L1 MAX, Nolberto Solano señaló que el partido entre Sporting Cristal vs Universitario, lo más probable es que termine en un empate. Una victoria de la 'U' confirmaría su primer lugar y en su siguiente partido en Tarma celebrar el tricampeonato.

"Universitario viene embalado en un momento de confianza donde está a punto, nuevamente de salir tricampeón, y un Cristal que obviamente como siempre, va por el orgullo, por el prestigio, no va a dejar que la 'U' vaya a querer celebrar con Cristal más aún siendo un rival de mucho tiempo, de muchos años. Creo que va a ser un partido muy entretenido, un partido donde ambos por orgullo, uno no va a querer perder y el otro obviamente quiere asegurar algo que lo viene buscando hace tiempo. Para mí, ellos (Universitario) saben que una de las finales más importantes que tiene es ganarle a Cristal", explicó.

(Video: L1 MAX)

Diferencia de puntos entre Sporting Cristal y Universitario

En el Torneo Clausura 2025, todo parece indicar que nadie podrá quitarle el primer lugar a Universitario, que suma 33 puntos en la tabla general. En tanto, Sporting Cristal llega a este importante duelo con 22 puntos y la diferencia con la 'U' es de 11 puntos. El rival más cercano a los cremas es Cusco FC que tiene 26 unidades.