- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Sporting Cristal
- Betis vs Barcelona
- Inter Miami vs Vancouver
- Toluca vs Monterrey
- Tigres vs Cruz Azul
- Universitario
- Tabla Liga de Vóley
¡Broncaza! 'Puma' Carranza perdió los papeles con Pedro García y lo agredió en 'Clásico de Leyendas'
¡También a un hincha! El 'Puma' Carranza no soportó provocación y se dirigió a la tribuna donde estaba el joven, en medio de las pifias del público.
Para muchos hinchas, José Luis 'Puma' Carranza es uno de los exfutbolistas más reconocidos del balompié nacional; sin embargo, ha sido blanco de críticas en más de una ocasión por su comportamiento en las canchas de fulbito como fue en esta ocasión durante un encuentro de la ‘Copa Leyendas F7’ en el Coliseo Aldo Chamochumbi.
Y es que en la reciente fecha que tuvo a Universitario vs Alianza Lima como el choque más atractivo, el exjugador crema protagonizó una inesperada escena dentro de la cancha con un rival. Se trata del también exfutbolista Pedro García, quien recibió un golpe durante una disputa de balón.
'Puma' Carranza causó revuelo en partido de Copa Leyendas
Fiel a su estilo, el popular ‘Puma’ tuvo un choque con el jugador oponente y lo mandó al suelo. Como era de esperarse, esto generó diversas reacciones en el recinto deportivo. Y cuando todo parecía que esta confusa escena entre empujones terminaría en la cancha, en la tribuna también sucedió algo similar.
Y es que el excapitán crema se dirigió a un hincha que lo estaba provocando. Tal como puede verse en las imágenes difundidas en redes sociales, el exjugador hizo lo posible por llegar a esta zona y encarar al aficionado, para luego propinarle un manazo, mientras trataban de calmarlo.
Ambas escenas se viralizaron rápidamente en Internet donde ya cuenta con un buen número de reproducciones, además de opiniones divididas, pues algunos sostienen que sí hubo un acto de agresión en ambos lados.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90