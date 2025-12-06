0
¡Broncaza! 'Puma' Carranza perdió los papeles con Pedro García y lo agredió en 'Clásico de Leyendas'

¡También a un hincha! El 'Puma' Carranza no soportó provocación y se dirigió a la tribuna donde estaba el joven, en medio de las pifias del público.

'Puma' Carranza se hizo viral en las redes sociales.
'Puma' Carranza se hizo viral en las redes sociales.
Para muchos hinchas, José Luis 'Puma' Carranza es uno de los exfutbolistas más reconocidos del balompié nacional; sin embargo, ha sido blanco de críticas en más de una ocasión por su comportamiento en las canchas de fulbito como fue en esta ocasión durante un encuentro de la ‘Copa Leyendas F7’ en el Coliseo Aldo Chamochumbi.

Y es que en la reciente fecha que tuvo a Universitario vs Alianza Lima como el choque más atractivo, el exjugador crema protagonizó una inesperada escena dentro de la cancha con un rival. Se trata del también exfutbolista Pedro García, quien recibió un golpe durante una disputa de balón.

Fiel a su estilo, el popular ‘Puma’ tuvo un choque con el jugador oponente y lo mandó al suelo. Como era de esperarse, esto generó diversas reacciones en el recinto deportivo. Y cuando todo parecía que esta confusa escena entre empujones terminaría en la cancha, en la tribuna también sucedió algo similar.

Y es que el excapitán crema se dirigió a un hincha que lo estaba provocando. Tal como puede verse en las imágenes difundidas en redes sociales, el exjugador hizo lo posible por llegar a esta zona y encarar al aficionado, para luego propinarle un manazo, mientras trataban de calmarlo.

Ambas escenas se viralizaron rápidamente en Internet donde ya cuenta con un buen número de reproducciones, además de opiniones divididas, pues algunos sostienen que sí hubo un acto de agresión en ambos lados.

AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

