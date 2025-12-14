'Tricampeones': el libro de Pedro Ortiz Bisso que revive la pasión y la gloria de la intimidad del tricampeonato de Universitario

Créditos: Melissa Landa / URPI-LR

El tricampeonato de Universitario de Deportes, que marcó una de las etapas más gloriosas en la historia del club, ya no solo se recuerda en las tribunas. El escritor Pedro Ortiz Bisso presentó su nueva obra “Tricampeones: la historia del tricampeonato monumental”.

El periodista explicó cómo su obra refleja no solo los logros deportivos, sino también el proceso de reconstrucción institucional que vivió Universitario en los últimos años. La publicación cubre desde las finales cruciales hasta los testimonios de los protagonistas, y busca dejar una memoria histórica de lo vivido por el club.

“El club estuvo a punto de desaparecer hace años. Este libro no solo cuenta cómo se ganaron los títulos, sino cómo se logró reconstruir una institución desde sus cimientos”, indicó el autor.

Un libro más allá de los títulos

A diferencia de otros libros sobre deportes, Tricampeones no se limita a los aspectos estadísticos, sino que se adentra en el relato humano detrás del tricampeonato. La obra incluye entrevistas con jugadores, dirigentes y otros personajes clave que fueron parte de ese proceso histórico.

Pedro Ortíz, autor del libro de Tricampeones.

“Aquí no solo van a encontrar victorias, sino las historias detrás de cada partido, las tensiones, las emociones y las decisiones que se tomaron desde la interna del club”, explicó Ortiz Bisso.

Aunque ya había tenido experiencias previas escribiendo sobre el club, el autor reconoció que la parte más compleja fue plasmar la temporada 2025, debido a la rapidez con la que tuvo que redactar el libro, mientras simultáneamente cumplía con otras actividades profesionales.

Un tricampeonato que marcó historia

Para Ortiz Bisso, el tricampeonato de Universitario, aunque no es el mayor logro en la historia del club (que sigue siendo el subcampeonato de América en 1972), tiene características especiales que lo convierten en único.

“Este tricampeonato tuvo circunstancias excepcionales. El club estaba en crisis, en ruina. En 2023, la ‘U’ gana en la cancha del rival histórico. En 2024, con la presión del centenario. Y en 2025, con la obligación de confirmar todo lo logrado” comentó el periodista.

Tricampeones, un libro que los hinchas de Universitario deben leer.

El autor destacó cómo el equipo se consolidó en la última temporada, mostrando una clara superioridad, lo que le permitió a Universitario consagrarse con varias fechas de anticipación.

“Pasión”, la palabra que define el libro

Consultado sobre cómo resumir su obra en una sola palabra, Ortiz Bisso no dudó: “Pasión”. Esta emoción, dijo, está presente en todo el texto, desde la introducción hasta el cierre.

En el libro también se incluye el testimonio de Jean Ferrari, administrador del club, quien jugó un papel fundamental en la reestructuración institucional. Ortiz Bisso relató el drama personal que vivió Ferrari, quien en pleno proceso de definición del campeonato 2023 sufrió problemas de salud, lo que lo llevó a someterse a una cirugía en Estados Unidos.

“Esto demuestra cómo la pasión por el club puede ser más fuerte que cualquier obstáculo, incluso cuando tu vida está en peligro”, dijo el autor.

Germán Leguía: “Este tricampeonato marca un antes y un después”

La presentación del libro contó con la presencia de Germán Leguía, ídolo histórico de Universitario, quien destacó la importancia de dejar registrado este tricampeonato en una obra escrita.

“Para mí fue un honor estar ahí. Pedro ha sabido descifrar momentos muy difíciles y muy especiales. Este fue un tricampeonato complicado, porque la ‘U’ vino de atrás, se levantó cuando estaba caída y terminó demostrando que era un verdadero equipo”, señaló.

El exfutbolista también resaltó el papel de la hinchada crema y la conexión emocional que se generó con el equipo tricampeón.

“Estos jugadores hicieron que muchos jóvenes conozcan lo que es Universitario. No te apagaron las luces y dieron la vuelta igual. El estadio se llena siempre. Esa pasión es impresionante”, sostuvo.

El libro como memoria histórica de Universitario

Más allá de ser un periodista, Ortiz Bisso consideró que Tricampeones es la realización de un sueño personal y una contribución a la memoria histórica del club. “Escribir sobre mi ‘U’ me hace muy feliz. Espero que los lectores puedan revivir tanto las alegrías como las dificultades, y que al final sientan la misma pasión que yo siento por este club”, concluyó.