Farfán, Gallese y otros referentes del fútbol peruano dejaron un mensaje a sus hinchas por la Navidad

Ya se viven las fiestas navideñas del 2025 y muchos futbolistas se juntaron con sus familias para celebrar. Normalmente estas fechas son de pausa y sin competencia, porque los futbolistas tienen la oportunidad de estar en casa y no en una concentración. Ahora hasta ex figuras de nuestro querido fútbol peruano aprovecharon para dejar grandes postales en sus redes sociales.

Uno de ellos es Jefferson Farfán, quién se lució al lado de su novia Xiomy Kanashiro. “Te deseo una Feliz Navidad llena de luz y alegría a tu hogar”, escribió la 'Foquita' en su cuenta de Instagram. Algo similar hizo Pedro Gallese, quién se mostró con su esposa e hijos. Otros jugadores como los tricampeones Edison Flores y Alex Valera también dejaron su saludo.

Alex Valera dejó su mensaje de Navidad vía Instagram

Por el lado de Alianza Lima, uno de los saludos más emotivos de Pablo Aquino. El volante se lució junto a su familia y reconoció estar feliz tras volver a pasar navidad en Perú después de muchos años. “Después de 9 largos años lejos de mi familia y mi hermoso Perú, agradecido con Dios por dejarme compartir con ustedes. Los amo con todo mi corazón, que tengan una Feliz Navidad”, escribió el blanquiazul.

Pedro Aquino junto su familia en Navidad vía Instagram

Lo que se viene en la Liga 1 2026

Los equipos de la Liga 1 se vienen reforzando de la mejor manera y la pretemporada de muchos iniciará la primera semana de enero. Mientras tantos, jugadores que militan en Europa como Gianluca Lapadula, Oliver Sonne, entre otros, deberán volver a sumarse a sus clubes tras el pequeño receso navideño.