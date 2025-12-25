- Hoy:
- Partidos de hoy
- Man United vs Newcastle
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Liga Peruana de Vóley
Farfán, Gallese y otros referentes del fútbol peruano dejaron un mensaje a sus hinchas por la Navidad
Varias figuras del fútbol peruano y Liga 1 festejaron la navidad, deseando buenos deseos a sus hinchas en general.
Ya se viven las fiestas navideñas del 2025 y muchos futbolistas se juntaron con sus familias para celebrar. Normalmente estas fechas son de pausa y sin competencia, porque los futbolistas tienen la oportunidad de estar en casa y no en una concentración. Ahora hasta ex figuras de nuestro querido fútbol peruano aprovecharon para dejar grandes postales en sus redes sociales.
PUEDES VER: Prensa de Ecuador destacó a laureado futbolista que firmó con Alianza hasta 2028: "Determinante"
Uno de ellos es Jefferson Farfán, quién se lució al lado de su novia Xiomy Kanashiro. “Te deseo una Feliz Navidad llena de luz y alegría a tu hogar”, escribió la 'Foquita' en su cuenta de Instagram. Algo similar hizo Pedro Gallese, quién se mostró con su esposa e hijos. Otros jugadores como los tricampeones Edison Flores y Alex Valera también dejaron su saludo.
Alex Valera dejó su mensaje de Navidad vía Instagram
Por el lado de Alianza Lima, uno de los saludos más emotivos de Pablo Aquino. El volante se lució junto a su familia y reconoció estar feliz tras volver a pasar navidad en Perú después de muchos años. “Después de 9 largos años lejos de mi familia y mi hermoso Perú, agradecido con Dios por dejarme compartir con ustedes. Los amo con todo mi corazón, que tengan una Feliz Navidad”, escribió el blanquiazul.
Pedro Aquino junto su familia en Navidad vía Instagram
Lo que se viene en la Liga 1 2026
Los equipos de la Liga 1 se vienen reforzando de la mejor manera y la pretemporada de muchos iniciará la primera semana de enero. Mientras tantos, jugadores que militan en Europa como Gianluca Lapadula, Oliver Sonne, entre otros, deberán volver a sumarse a sus clubes tras el pequeño receso navideño.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90