Alianza Lima y el escándalo de denuncias a jugadores del plantel

Por Piero Portanova

Me he tomado unos días para pensar un poco en el último escándalo en Alianza, y tratar de ser lo más objetivo posible. Sé que estamos hablando de adultos, de adultos “profesionales”, y no de niños o adolescentes, pero permítanme hacer la siguiente comparación. Si en un colegio tienes un niño de 12 años, con problemas de conducta, no hace caso a los profesores, golpea a sus compañeros, hace berrinches, dice tantas lisuras como pueda, ¿quién es el responsable de poner orden?, ¿el muchacho o los que lo están formando y educando en el colegio? ¿no es acaso de quien lo permite, de quien debe crear un ambiente de aprendizaje adecuado, con reglas claras y consecuencias?

No quiero hablar hoy de los jugadores, porque la justicia determinará lo que corresponda en este último caso, sino del problema mayor, porque ahora que se desnuda nuevamente de una manera bastante cruda lo que significa para varios jugadores de fútbol estar en Alianza. Ya no se agota en los diferentes escándalos que suelen salir en diversos medios, sino de actos profundamente condenables.

Vale la pregunta, ¿por qué año tras año, siempre hay ruido en Alianza respecto a la manera de conducirse como profesional? Es lamentable, pero Alianza se ha venido posicionando en los últimos años como el “reino de la indisciplina”. Y hablo de “posicionado” en otra metáfora con el mundo del marketing, porque efectivamente Alianza es una marca, pero una marca que para el jugador es sinónimo de “acá puedo hacer lo que yo quiera”. Y no es que estos “chicos” no entiendan en qué club están, no es que no entiendan lo que significa Alianza y su historia. Sucede, que, no les importa porque ahí se puede, allí no hay consecuencias.

Entonces Alianza Lima, es historia, es pueblo, es “el martirologio”, como me comentó en una oportunidad el reconocido sociólogo Aldo Panfichi, hincha acérrimo del club. Pero, al ser una marca cuya imagen es dinámica y se va moviendo en el tiempo, sus dirigentes la han convertido a ojos de los jugadores en el lugar perfecto para ganar bien, estar en un club grande, y a la vez, pisotear cualquier código de conducta que pueda tener un futbolista profesional.

Y los jugadores conviven en esa “dualidad” y la han interiorizado. Lo explico con otra metáfora. Es como el Perú y el peruano, lleno de contradicciones. El Perú convive entre su enorme riqueza y quienes la administran, el reino de la corrupción. Y, el peruano es “criollo”, y eso puede significar desde el gracioso, el vivaz, hasta el “mil oficios”, o el “pendejo”, el que saca la vuelta, el que no respeta las normas.

Sí, es culpa de quienes lo han permitido hasta hoy. Han convertido en el club en la institución que no sabe perder y apaga las luces, en el club que saca a un histórico, encima goleador, y prefiere quedarse con el díscolo, con el indisciplinado. Les dejo una que me consta. Es el club que contrata promesas adolescentes y “no sabe” a qué angelito se está llevando (cualquier amigo periodista me puede llamar y le doy pistas).

Señores en Alianza, ¿cómo desean que sea visto el Club?, ¿cuál es el ejemplo para sus propias canteras y para los millones de niños que los siguen? ¿cuál es la impronta, el sello que debe llevar el jugador aliancista? Algún dirigente me puede contestar si es que ¿es un problema de la comunicación de los valores del Club?, ¿cuáles son esos valores?, ¿cómo los transmiten en las canteras? ¿las contrataciones siguen realmente un lineamiento acorde con ellos? ¿o sigue siendo la lógica del compadrazgo o de que por ahí saco mi tajada?

Lo de la indisciplina no es un tema de clubes, se da aquí y en la Premier. Es un tema de quienes manejan una institución en un momento determinado y deben prever y gestionar que para eso están. Cuando tuve la suerte de estar en un equipo profesional al menos por un año, una bendición que me dio la vida, también viví esa contradicción. Mis enormes ganas de destacar y crecer, y del otro lado, un club donde los dirigentes se “divertían” con los mismos jugadores del plantel. O acaso no es obvio que en Alianza hay gente adentro que permite o, dando el beneficio de la duda, se hace de la vista gorda.

Fuera si el escándalo termina o no siendo cierto, el pueblo blanquiazul reclama, no llena la tribuna, no aplaude a sus cracks como antes, y obliga a sus dirigentes a poner en escena una presentación cauta, por decir lo menos. Alianza y su historia merecen mucho más.