Joao Villamarín, ex Universitario, rompe el mercado y ficha por inédito club peruano: "Jerarquía"

¡Bombazo en el mercado! El exatacante de Universitario, Joao Villamarín fue presentado por todo lo alto en un emblemático club nacional para la temporada 2026.

Solange Banchon
Joao Villamarín fue oficializado como nuevo fichaje de inédito club peruano para este 2026
Joao Villamarín fue oficializado como nuevo fichaje de inédito club peruano para este 2026 | Foto: Universitario
En pleno mercado de pases 2026, el futbolista con pasado en Universitario de Deportes, Joao Villamarín acaba de dar la sorpresa a todos sus seguidores pues ha sido presentado como gran refuerzo de un inédito equipo peruano. Nos referimos a FC Sport River.

Club peruano anunció a Joao Villamarín, ex Universitario, para la temporada 2026

Mediante sus redes sociales, anunciaron la llegada del extremo izquierdo, tras su último paso por César Vallejo de Trujillo. Por consiguiente, resaltaron la habilidad y rapidez del experimentado jugador pensando en afrontar La Liga Distrital de Florencia de Mora 2026.

"¡Bienvenido, Joao Villamarín! Sumamos talento, experiencia y mentalidad ganadora. Joao Villamarín se incorpora a nuestra familia para aportar desequilibrio, velocidad, y jerarquía en ataque", señalaron en su cuenta oficial de Facebook.

En tal sentido, enfatizaron que con su arribo a FC Sport River la institución podrá alcanzar todos sus propósitos para esta temporada. "Seguimos construyendo un plantel competitivo con visión, objetivos claros y ambición de grandeza. Bienvenido, Joao", acotaron.

¿Cómo le fue a Joao Villamarín con César Vallejo el 2025?

Durante su reciente estadía en el cuadro 'Poeta' en la Liga 2 2025 donde fichó desde mediados de temporada, Villamarín no tuvo mucho protagonismo ya que apenas disputó de manera oficial 7 partidos y anotó 1 gol.

Joao Villamarín

Joao Villamarín jugó en César Vallejo en la temporada 2025

Joao Villamarín: ¿en qué clubes ha jugado?

  • Sport Áncash
  • Unión Comercio
  • Cusco FC
  • UTC
  • Melgar
  • Mannucci
  • Ayacucho FC
  • Sport Boys
  • Universitario
  • Atlético Grau

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

