¿Irán por él? Alianza Lima lo quiso para salir campeón y finalmente es agente libre

Nos referimos a Beñat San José , director técnico de 45 años que acaba de dejar México y en su momento interesó bastante a Alianza Lima para que sea su nuevo entrenador. Esto pasó el año pasado, pero finalmente el mismo hombre en cuestión decidió no venir al Perú por un motivo realmente fuerte.

En aquel momento, Beñat no llegó a La Victoria porque nuestro país no estaba en su rumbo y el tenía otras aspiraciones. Sin embargo, ahora que César Luis Merlo reveló que el español no es más estratega de Atlas podría generar ilusión en el pueblo blanquiazul, aunque es una posibilidad sumamente remota debido a que el club contrató a Néstor Gorosito como DT.