Alianza Lima presentó a Guillermo Enrique como fichaje para la temporada 2025

Los íntimos pasaron de página rápidamente tras el suceso de Brian Farioli, quien esta misma tarde definió que no jugará en Matute debido a que se le encontró una lesión en el tendón. De acuerdo a la cláusula del precontrato, la escuadra victoriana no tiene la obligación de hacerse con su pase debido a que no se encuentra en óptimas condiciones para comenzar la pretemporada con sus compañeros.