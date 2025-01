Pedro García no se guardó nada contra Paolo Guerrero por ausentarse en Alianza Lima

Uno de los que no calló ante esta decisión del atacante fue el periodista deportivo Pedro García , quien en el programa "Doble Punta" destacó su profesionalismo por delante de todo. No obstante, apunta a que no debería ser constante las solicitudes para dejar la concentración de los blanquiazules.

Siguiendo la línea, el comunicador indica que espera que Paolo Guerrero le dé soluciones a Alianza Lima a lo largo de la temporada. Sabe que no tiene margen de error en lo que podría ser su último año profesional, por lo que desea que estos hechos no se repitan en plena Liga 1 y Copa Libertadores.

"De aquí en más tiene que tener los problemas resueltos para estar disponible para Alianza Lima, sino el problema para Alianza va a ser Guerrero, no puedes no contar con alguien con quien cuentas. Está bien que Guerrero, desde el lado del ser humano, vaya y resuelva, su espalda es muy grande, todos saben que se va a portar bien, hoy no es grave, tiene derecho a resolver sus problemas, no hay discusión. Lo que sí, es que estos problemas pueden ser otros y él puede convertirse en un problema para Alianza Lima, tiene que solucionarle al equipo", apuntó.