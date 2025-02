Martín Liberman explota contra Boca Juniors tras caer con Alianza Lima: "Son lo peor que hay"

Boca Juniors es noticia mundial tras quedarse sin Copa Libertadores y Sudamericana. Alianza Lima le quitó esa opción internacional y ahora la prensa argentino no perdona al equipo de Fernando Gago. Uno de los que se pronunció ante este hecho fue el reconocido periodista Martín Liberman , quien fiel a su estilo dijo de todo en redes sociales.

En primera instancia, apuntó contra el arbitraje del chileno Piero Maza, quien tomaba decisiones que no le agradaban como amonestaciones no mostrada a varios jugadores que tenían duras entradas a lo largo del compromiso en La Bombonera. Sin embargo, los comparó con el nivel de los jugadores de Boca que no daban la talla en este tipo de compromisos.