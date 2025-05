Diego Rebagliati señaló a figura de Alianza Lima tras derrota ante Sao Paulo: "Ayuda poco"

Alianza Lima no pudo ante Sao Paulo y terminó cayendo por 0-2 en su Estadio de Matute. Con este resultado, los blanquiazules complican seriamente sus posibilidades de poder clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores, pues están obligados a ganar en sus dos partidos restantes. Por ello, tras esta derrota, Diego Rebagliati no dudó en señalar a un elemento del plantel blanquiazul.

Los dirigidos por Néstor Gorosito no tuvieron un gran rendimiento en el campo y terminaron perdiendo la oportunidad de encaminar su pase a la siguiente etapa del torneo continental. Una vez finalizado el partido, el comentarista deportivo, Diego Rebagliati, en la ultima edición del podcast 'DyT' cuestionó a Fernando Gaibor por la derrota, pues aseguró que el futbolista no ayuda en la defensa al no recuperar la posesión.

"En un partido como el de hoy, queda en evidencia porque a Gorosito a veces no le encanta Gaibor, porque Gaibor recupera pocas pelotas, juega muy bien cuando tiene el balón, pero te ayuda poco", afirmó Rebagliati.

Video: DyT

Asimismo, el exfutbolista de Sporting Cristal aseguró que la lesión de Pablo Lavandeira fue un duro golpe para el juego de Alianza Lima, sobretodo teniendo en cuenta que el elenco blanquiazul llegaba a este duelo con sensibles ausencias.

"La salida de Lavandeira terminó pesando mucho en el juego de Alianza. Son 5 jugadores que no estaban disponibles para este partido: Enrique, Zambrano, Cantero, Cepellini y Archimbaud. Es un montón para un equipo", añadió.

Estadísticas de Fernando Gaibor en Alianza Lima

Desde su llegada a La Victoria, el futbolista ecuatoriano ha sido un habitual en el equipo de Néstor Gorosito, pues actualmente es de los jugadores que más partidos ha disputado, ya sea entrando de cambio o iniciando de titular.

En lo que va de la temporada, ha disputado 19 partidos (10 por Liga 1 y 9 por Copa Libertadores). Sin embargo, pese a que ha tenido una gran cantidad de minutos, Gaibor no ha tenido sobresalientes actuaciones, pues solo ha podido registrar 4 asistencias en total. Además, no registra goles en los 19 partidos.

¿Cuánto vale Fernando Gaibor?

Según Transfermarkt, el futbolista de 33 años no está en entre los mejores valorados de la plantilla de Alianza Lima, ya que, está cotizado en 400 mil euros. Esta cifra está muy lejos de su máximo histórico, cuando en 2018 estuvo valorado en 2,5 millones de euros.