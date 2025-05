Paolo Guerrero se deshizo en elogios hacia Bassco Soyer tras su gol con Alianza: "Un potrillo..."

Alianza Lima ganó un importante partido 2-0 a Alianza Universidad en Matute por la fecha 13 del Torneo Apertura 2025 y una de las figuras del encuentro fue Bassco Soyer. La 'joya' del cuadro blanquiazul arrancó por primera vez como titular y anotó un golazo que ha generado comentarios muy positivos de los hinchas, pero además de sus compañeros. Uno de ellos fue Paolo Guerrero, quien quedó rendido con el joven atacante.

Los dirigidos por Néstor Gorosito ya pasaron la página del triunfo que los mete en la pelea por ganar el primer certamen del año y comenzó a prepararse con miras al duelo clave ante Sport Boys este viernes. A la salida de los entrenamientos, el 'Depredador' tomó la palabra para deshacerse en elogios hacia el 'Hechicero', felicitándolo por su tanto y destacando la importancia que un 'Potrillo' como él comience a anotar.

"Hay mucha química (con Bassco Soyer) y creo que es importante que un joven como él, un 'Potrillo', venga a ayudar al equipo, a anotar goles. Felicitaciones para él", fueron las palabras de Guerrero a los medios de comunicación antes de abandonar el predio aliancista ubicado en el distrito de Lurín.

Video: Entre Bolas

Bassco Soyer anotó su primer gol con el primer equipo de Alianza Lima

El extremo izquierdo de 18 años anotó el primer tanto del conjunto victoriano sobre Alianza Universidad a los 28 minutos de la etapa inicial del compromiso. La jugada arrancó con un centro preciso por banda derecha de Hernán Barcos que se paseó por toda el área y encontró por izquierda a Pablo Ceppelini.

El volante uruguayo recibió la pelota y, de primera intención, mandó un pase a media altura hacia el área chica, donde se ubicó la 'joya' blanquiazul, quien se escapó de la marca del defensor Jhon Ibargüen para sacar un cabezazo bien colocado que entró al ángulo superior derecho del arquero Pedro Ynamine. De esta forma, Soyer convirtió por primera vez con el primer equipo de Alianza Lima.

Video: L1 MAX

Bassco Soyer cumplió un sueño al anotar con Alianza Lima

Después del pitido final, Bassco Soyer fue abordado por la transmisión oficial del cotejo y aseguró estar muy feliz de poder recibir la confianza de sus compañeros y de anotar un gol con camiseta de Alianza Lima, cumpliendo así un sueño en su carrera. Además, reveló que se enteró de su titularidad un día antes y que entrenó mucho para este momento.

"Muy feliz por el respaldo del equipo cuando supe que iba a ser titular. Cada uno se acercaron a darme consejos, a decirme que juegue con confianza y es un sueño meter gol. Me enteré que iba a arrancar un día antes. 'Pipo' Gorosito me dijo que con mucha confianza, que si la perdía no pasaba nada, que vaya hacia adelante. Bueno, yo me entreno como todos para la oportunidad y lo más importante era estar listo para cuando llegue", declaró en entrevista con L1 MAX.

Video: L1 MAX