Juega en Europa y es hincha de Alianza, pero no descarta a la 'U': "Escucharía ofertas..."

Uno de los clubes más populares e importantes del Perú es sin duda alguna Alianza Lima, por lo que no es sorpresa que muchos futbolistas nacionales sean hincha del conjunto blanquiazul, sobre todo los que más destacan en el extranjero, tal como el caso de Jefferson Farfán, Claudio Pizarro o Paolo Guerrero en su momento. Bajo esa premisa, un jugador que actualmente milita en Europa sorprendió debido a que, pese a ser aficionado confeso de los íntimos, no descartó firmar contrato por Universitario o Sporting Cristal.

Se trata de Sergio Peña, quien en el programa Desvelados de América TV afirmó ser hincha blanquiazul y que su deseo es volver a vestir su camiseta. "Yo tengo contrato en Grecia por dos años más. Si tengo la opción de quedarme en Europa, me quedo por mi carrera. Yo soy hincha de Alianza y si se da la oportunidad, quisiera estar ahí", comenzó indicando el volante nacional que juega en el PAOK Salónica.

No obstante, lo más sorpresivo fue cuando aseguró que podría jugar en el clásico rival. "Si el día que yo quiera regresar a Alianza, ellos no me quieren, yo como jugador profesional escucharía ofertas de Cristal o Universitario. N tendría problemas de jugar ahí", agregó, generando sorpresa en todos los aficionados de Alianza Lima.

Sergio Peña se encuentra actualmente jugando en Grecia.

Sergio Peña defendió a André Carrillo

Hace poco André Carrillo causó indignación en los seguidores de Alianza Lima tras asegurar que es hincha del Al-Hilal, algo sumamente increíble porque siempre dijo ser blanquiazul. Sin embargo, Sergio Peña indicó que no mencionó al cuadro blanquiazul porque está pensando en su futuro y sabe que puede jugar por Universitario o Sporting Cristal.

"Yo conozco a André desde chicos y sé que es hincha de Alianza Lima. Lo que dijo fue pensando en su futuro, porque como digo, somos profesionales", indicó el mediocampista de la selección peruana, acabando con los rumores sobre 'La Culebra'.