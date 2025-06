Kevin Serna sorprende con declaración sobre Alianza Lima: "Para mí es un..."

Uno de los futbolistas más talentosos que ha tenido Alianza Lima en los últimos años es sin duda alguna Kevin Serna, futbolista colombiano nacionalizado peruano que brilló en tienda blanquiazul y ello le sirvió para despertar el interés de Fluminense, club al que llegó y donde se encuentra brillando en el Mundial de Clubes.

El atacante 'cafetero' era pieza clave en Matute, por lo que se ganó el cariño de toda la hinchada y hasta ahora lo recuerdan con mucho cariño. Incluso en la Copa del Mundo que se viene realizando en Estados Unidos unos aficionados se le acercaron para pedir que autografíe su camiseta y es así como decidió brindar declaraciones.

"Estoy muy agradecido con toda la hinchada de Alianza Lima, con todos los peruanos que la verdad siempre que me ven por ahí me saludan y siempre aparecen las camisetas de Alianza, así que para mí es un cariño muy especial que tengo y siempre me pone muy feliz", precisó Kevin Serna.

Ante ello muchos aficionados se preguntan si puede volver a Alianza Lima para la recta final del Torneo Apertura y todo el Torneo Clausura, sin mencionar que sería un enorme fichaje para la Copa Sudamericana ante Gremio. Sin embargo, es poco probable que esto suceda debido a que se encuentra en una liga mucho más competitiva que la peruana.

¿Cuál es el valor de Kevin Serna?

Actualmente, Kevin Serna tiene un valor de 2 millones de euros en el mercado de transferencias y es su mejor cotización desde que inicio su carrera como futbolista profesional. Si Fluminense llega a instancias finales del Mundial de Clubes y destaca, sin duda alguna el colombiano subirá de precio.