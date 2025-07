Santiago Acasiete, DT de Juan Pablo II, da firme comentario sobre Alianza Lima: "Es un equipo..."

Alianza Lima quiere dejar atrás el amargo empate ante Sullana y enfocarse de lleno ante Juan Pablo II. Sin embargo, desde el club de Chongoyape quieren cobrarse la revancha vivida del Apertura, y dar el batacazo en estos 90 minutos que se jugarán en Trujillo. Santiago Acasiete, DT del cuadro 'auriblanco', sabe de la importancia de este partido y decidió pronunciarse en la antesala.

En una entrevista con Ovación, el 'Santi' fue firme al calificar a los blanquiazules por su grandeza a lo largo de la historia. Este hecho no causa temor en sus dirigidos, sino una motivación para poder enfrentar de igual a igual ante un rival que viene siendo sorpresa a nivel continental.

"Es un partido importante para nosotros, queremos sumar, es un partido lindo para los jugadores, de mucha motivación. El equipo rival es un equipo grande, que sus objetivos son otros, están pensando en el campeonato internacional, pero esperamos que sea un lindo partido", declaró.

Santiago Acasiete estuvo en la victoria de Alianza Lima ante Juan Pablo II por el Apertura. Foto: Carlos Felix.

Santiago Acasiete aplaudió nivel de Alianza Lima en Copa Sudamericana

El estratega 'juanpablino' destacó el nivel de Alianza Lima en la Copa Sudamericana. De hecho, se animó a manifestar que le recuerda la campaña que hizo Cienciano para consagrarse en este certamen, por lo que avecina buenas nuevas en la institución blanquiazul.

Sin embargo, haciendo foco en el torneo local, sabe que vienen dolidos por el empate en Matute, por lo que siente que es el momento idóneo para dar un golpe en el Torneo Clausura y sumar de a tres en la tabla de posiciones.

"Me hizo recordar cuando estuve en Cienciano, en la liga no estábamos bien pero en la Copa sí, Alianza es un equipo grande, con buenos jugadores, pero viene dolido y tratará de sumar pero nosotros buscaremos que no lo consiga, tomar siempre la iniciativa, tener una buena actitud y esperamos sumar que es lo que queremos", agregó.