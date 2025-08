Ricardo Gareca fue directo y dejó rotundo calificativo sobre Paolo Guerrero con Alianza: "Es..."

Paolo Guerrero atraviesa un gran momento con Alianza Lima en la actual temporada, ganándose el reconocimiento de diversas figuras del fútbol por su vigencia a pesar de su edad. En ese contexto, el exentrenador de la selección peruana, Ricardo Gareca, no pasó por alto su rendimiento y lanzó un contundente comentario sobre el ‘Depredador’.

Aunque actualmente se encuentra en proceso de recuperación tras la lesión sufrida frente a Gremio, Paolo Guerrero ha sido clave en el esquema de Néstor Gorosito, consolidándose como uno de los goleadores del equipo. Por ello, la afición blanquiazul ya espera con ansias su pronto regreso a las canchas.

Ricardo Gareca opinó sobre Paolo Guerrero

Es por ello que, durante una conversación con el programa 'Ampliación de Noticias', Ricardo Gareca fue consultado por la vigencia futbolística que ha demostrado Paolo Guerrero. Ante ello, el 'Tigre' no ocultó su admiración y elogió al delantero de 41 años calificándolo como un jugador "increíble".

"¿Hay una fecha de caducidad para un futbolista?, le consultaron. "No, lo de Paolo Guerrero es increíble. A nosotros no nos deja de sorprender porque, en la segunda etapa de la Eliminatoria, no pudimos contar con él ningún partido entero porque tenía una lesión de tal gravedad que no lo pudimos utilizar ni a él ni a Farfán", respondió el estratega.

En esa misma línea, el también extécnico de la selección chilena continuó llenando de elogios a Guerrero destacando sus destrezas, el manejo de grupo y sobre todo el haber salido campeón de la Copa Sudamericana cuando jugaba con LDU de Quito.

"Verlo en la actualidad, no solamente en este presente en Alianza, sino lo que hizo en Ecuador, haber salido campeón de la Sudamericana y estar compitiendo permanente, habla de un jugador diferente, de un jugador con un temperamento especial. Nos pone muy contentos. Es un monstruo, de esos jugadores especiales que no abundan por la característica de él, no solamente como jugador, sino también por la ascendencia que tiene para el grupo", añadió.

Estadísticas de Paolo Guerrero con Alianza Lima

Las palabras de Ricardo Gareca se sustentan en la destacada campaña que viene realizando Paolo Guerrero durante la temporada. El delantero nacional ha sumado una considerable cantidad de minutos vistiendo la camiseta de Alianza Lima, siendo pieza clave en el esquema del equipo.

Hasta la fecha, ha disputado un total de 25 encuentros: 13 por la Liga 1, 10 por la Copa Libertadores y 2 por la Copa Sudamericana, demostrando regularidad y compromiso a sus 41 años. Además, en lo que va del año, el ‘Depredador’ ha contribuido de manera significativa en el ataque blanquiazul, anotando 10 goles entre todas las competencias.