Pieza clave de Alianza Lima afectado con la partida de Erick Noriega: "Le ha chocado"

Alianza Lima se encuentra en una recta importante de la temporada, pues está luchando por ser campeón de la Liga 1 y seguir avanzando en la Copa Sudamericana. Sin embargo, a partir de hace unos días se confirmó que Erick Noriega no seguiría en el club para reforzar a Gremio de Brasil. Esta noticia ha calado mucho en una pieza clave del equipo, quien quedó visiblemente afectado.

El conjunto blanquiazul se encuentra en tierras ecuatorianas para lo que será la vuelta ante Universidad Católica por los octavos de final del torneo continental. Mientras el plantel está mentalizado en lograr el objetivo de asegurar el pase a la siguiente instancia, se reveló que a Kevin Quevedo le chocó la partida del 'Samurai' ya que eran grandes amigos. Sin embargo, eso no quita que esté contento con el gran paso que el central dio en su carrera.

"Al que veo y al que se le nota que ha perdido a su gran compañero es a Kevin Quevedo. Eran muy amigos, incluso subían videos en la concentración en que se bromeaban. Se nota que le ha chocado, pero el plantel está muy feliz por el crecimiento de Noriega", dio a conocer el periodista Eduardo Combe en el programa 'Hablemos de Max'.

Video: L1 MAX

Kevin Quevedo y Erick Noriega eran muy amigos

Justamente ambos jugadores llegaron a Alianza Lima a mediados del 2024 para repotenciar la plantilla de cara al Torneo Clausura de aquel año y en pocos meses lograron entablar una importante relación amical, la cual se ha fortalecido en el 2025. En la presente temporada, tanto el zaguero como el atacante fueron compañeros de habitación en los viajes del conjunto victoriano.

Es más, los dos futbolistas se hacían bromas mutuas durante las concentraciones y eso lo subían a sus redes sociales. Todos estos vínculos se notaban mucho más cuando alguno de ellos marcaba un gol, pues el otro era de los primeros en celebrarlo.

Erick Noriega y Kevin Quevedo tienen una gran amistad y eran compañeros de concentración. Foto: Alianza Lima

¿Cuántos partidos han jugado Erick Noriega y Kevin Quevedo juntos en Alianza Lima?

Es preciso señalar que Erick Noriega y Kevin Quevedo han disputado juntos un total de 2679 minutos en 40 partidos con camiseta de Alianza Lima entre Liga 1, Copa Libertadores y Conmebol Sudamericana; en los que lograron 19 victorias, 13 empates y solo 8 derrotas.