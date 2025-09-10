- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Liga 1
- Eliminatorias 2026
- Selección Peruana
- La Tinka
Más que Paolo Guerrero: Piero Cari y su enorme valor en el mercado tras debutar con Perú
Piero Cari, futbolista de Alianza Lima, debutó oficialmente con la selección peruana y a sus 18 años alcanzó un enorme valor en el mercado de transferencias.
La selección peruana cerró su pésima participación en las Eliminatorias al Mundial 2026, generando molestia y descontento en absolutamente todos sus hinchas. Sin embargo, si algo positivo dejó el último partido ante Paraguay en el Estadio Nacional fue el debut de Piero Cari, futbolista de Alianza Lima que tiene un enorme valor en el mercado de transferencias y supera incluso a una leyenda como Paolo Guerrero.
El mediocampista de 18 años ingresó en el minuto 80 al terreno de juego para reemplazar a otro jugador blanquiazul como es Sergio Peña. Mientras que el ex Malmö fue pifiado por la afición, el joven volante recibió la ovación y el mejor deseo de todas las tribunas. Ahora, según el conocido portal Transfermarkt, tiene un considerable precio y los íntimos podrían sacar provecho con una futura venta.
¿Cuál es el valor de Piero Cari?
Actualmente, Piero Cari tiene un valor de 200 mil euros en el mercado de transferencias y en la próxima actualización de precios este probablemente suba. Vale precisar que es la cotización más elevada que ha alcanzado el mediocampista de Alianza Lima en toda su carrera como futbolista profesional, misma que empezó este 2025 cuando Néstor Gorosito lo subió al primer equipo de Matute.
El valor de Piero Cari en Alianza Lima.
Asimismo, el volante de la selección peruana cuesta más que dos referentes como Paolo Guerrero y Hernán Barcos juntos, que tienen un valor de 50 mil euros cada uno y si los juntamos cuestan apenas 100 mil euros. Eso sí, los dos delanteros históricos tienen este precio debido a que tienen 41 años y están cursando el último o penúltimo año de sus respectivas carreras.
Números de Piero Cari en Alianza Lima
En toda la temporada Piero Cari ha jugado 16 partidos con Alianza Lima, cifra admirable en el fútbol peruano para alguien que recién cumplió 18 años de edad. Hasta el momento no ha podido convertir ni un solo gol, pero sí ha brindado dos asistencias y espera seguir destacando para poder migrar a un club del extranjero.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50