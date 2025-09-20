'Chiquito' Flores comparó a Zambrano con ídolo de Universitario tras tarjeta roja: "Me hace acordar"

Carlos Zambrano fue expulsado del partido de ida entre Alianza Lima y la U. de Chile en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Esta situación provocó que Juan 'Chiquito' Flores saliera a opinar fuertemente e incluso se permitió comparar al jugador de Alianza con un ídolo de Universitario de Deportes.

'Chiquito' Flores comparó a Carlos Zambrano con José 'Puma' Carranza por tarjeta roja en Copa Sudamericana

'Chiquito' Flores utilizó su programa "El último aliento" del canal de Carlos Orozco para hablar sobre el partido de Alianza Lima en la Copa Sudamericana, en el cual solo consiguió el empate 0-0 y dejó abiertas las posibilidades para cualquier equipo.

Además, Juan 'Chiquito' Flores comparó a Carlos Zambrano con el Puma Carranza, ídolo de Universitario de Deportes, tras haber recibido una tarjeta roja ante Universidad de Chile por agredir a Charles Aránguiz con un codazo.

"Zambrano me hace recordar al 'Puma' Carranza. Cuando jugábamos con el 'Puma', no duraba ni medio tiempo y ya tenía una amarilla. Teníamos que cuidarlo para que no le sacaran la roja, y iban con todo y se la sacaban, es decir, no aguantaba un partido", manifestó.

La comparación entre Zambrano y Carranza se basa en que ambos jugadores buscan siempre la tarjeta en cada partido que disputan y juegan al límite en cada encuentro. Cabe destacar que el 'Puma' ya es un futbolista retirado, pero que fue multicampeón con Universitario.

"¿Qué quiere decir eso? Que el 'Puma' se mata por el equipo. Pero Zambrano es back central, entonces perder un back central no es como perder un volante, es complicado. ¿Quién reemplaza ahora a Zambrano? Ese es el tema", detalló.

Juan Flores reveló que, a pesar de la comparación, existe una diferencia entre ambos jugadores: la posición en la que jugaban. Carlos Zambrano era defensa y José Carranza era volante, por lo que su salida por tarjeta roja era menos importante que perder a un zaguero.