Confirman que el Torneo Clausura de Perú sufrirá una breve pausa por Alianza Lima

¡Confirmado! El Torneo Clausura del fútbol peruano entrará en una breve pausa para sorpresa de todos los hinchas, quienes esperan saber qué club será el campeón con Universitario de Deportes como uno de los principales candidatos. Esta decisión se tomó debido a un fuerte motivo relacionado directamente con Alianza Lima y a continuación te contamos de qué se trata.

El campeonato nacional atraviesa un momento clave, ya que entró en su recta final. Y es que el segundo certamen de la temporada entró en los cuartos de final, mientras que blanquiazules y cremas esperan en semifinales con el objetivo de hacerse con el título de la Primera División. Si las dirigidas por José Letelier se llevan el trofeo se proclamarán automáticamente bicampeonas de la Liga Femenina debido a que ya ganaron el Torneo Apertura 2025.

En medio de todo ello, no se podrán jugar las semifinales todavía debido a que el certamen nacional debe esperar a que Alianza Lima regrese de su participación en la Copa Libertadores Femenina 2025, la cual se llevará a cabo en el mes de octubre. Es decir, no hay una fecha exacta para que se reanude el campeonato debido a que todavía no se sabe cuándo terminarán las de Matute de jugar el torneo Conmebol.

Los cuatro refuerzos de Alianza Lima para la Copa Libertadores.

La última vez las dirigidas por José Letelier llegaron hasta los cuartos de final, por lo que buscarán llegar todavía más lejos esta temporada. Recordemos que Alianza Lima es el único representante peruano en el torneo más importante del continente y ganó su cupo gracias a que salió campeón del Torneo Apertura 2025 tras vencer 2-0 a Universitario de Deportes en la final.

¿Cuándo se juega la Copa Libertadores Femenina?

La Copa Libertadores Femenina 2025 se juega en Argentina y se realiza desde el 2 al 18 de octubre. Las blanquiazules comparten el Grupo B con Boca Juniors, ADIFFEM de Venezuela y Ferroviária de Brasil; siendo su debut el día de la inauguración del campeonato ante el 'Xeneize'. Vale precisar que clasifican los dos mejores de cada zona.