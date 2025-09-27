Alianza Lima aprovecha error de Universitario y ambos son líderes en la tabla de posiciones

¡Sorpresa! Universitario de Deportes dejó escapar puntos de forma totalmente inesperada, dando así uno de sus pocos tropiezos en lo que va del Torneo Clausura 2025 del fútbol peruano. Gracias a ello, Alianza Lima logró alcanzar a los cremas en la cúspide de la tabla de posiciones, aunque se ubica en el segundo lugar únicamente por la diferencia de gol.

Resulta que, por la fecha número 11 del segundo campeonato de la temporada, la 'U' visitó a Melgar en Arequipa y terminó perdiendo por 1-0, cediéndole así la cima del Clausura de la Liga Femenina 2025 a las blanquiazules. Esto debido a que el conjunto de José Letelier derrotó 3-1 a Flamengo FBC en el Estadio Hugo Sotil Yerén.

Con este resultado, Alianza Lima culminó la Fase Regular con 30 puntos y Universitario con 27 unidades, por lo que ambos clasificaron a las semifinales del Torneo Clausura 2025, donde esperan a su rival. Sin embargo, en la tabla acumulada las merengues siguen siendo líderes con el mismo puntaje que las de Matute, pero con una mejor diferencia de gol y este ranking no se moverá más hasta que termine la temporada.

Universitario perdió 1-0 con Melgar.

Eso sí, la tabla acumulada ya no le sirve a los blanquiazules ni cremas, ya que únicamente funciona para definir el descenso a la Segunda División del Perú. Real Áncash FC y la Universidad César Vallejo fueron los clubes que terminaron perdiendo la categoría al quedar en undécimo y décimo segundo puesto con 12 y 11 unidades respectivamente.

Torneo Clausura se pone en pausa por Alianza Lima

Debido a que Alianza Lima jugará la Copa Libertadores Femenina 2025 y esta comienza el 2 de octubre, la FPF definió que el Torneo Clausura se pause brevemente y la instancia final se juegue una vez vuelvan las blanquiazules. Debido a que todavía no se sabe cuándo volverán las íntimas, ya que es imposible saber hasta que instancia llegarán, todavía no hay fecha confirmada para sus próximos compromisos de semifinales.