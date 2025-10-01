- Hoy:
Alianza Lima vs Atlético Grau: Así luce Matute a poco de empezar el partido - VIDEO
El estadio de Matute es escenario del partido clave de Alianza Lima vs Atlético Grau por el Torneo Clausura y los hinchas no dudaron en reaccionar.
Alianza Lima y Atlético Grau se enfrentan por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025 en el estadio Alejandro Villanueva de La Victoria, siendo uno de los encuentros más importantes de los blanquiazules. Y es que el equipo de Néstor Gorosito busca recuperar el camino en el campeonato.
Tras la eliminación de la Copa Sudamericana ante la Universidad de Chile, el conjunto ‘íntimo’ quedó enfocado únicamente en la Liga 1, aunque dejó escapar muchos puntos que lo dejaron alejados de los primeros lugares de la tabla de posiciones, complicando así sus chances del título.
