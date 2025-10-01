0
EN DIRECTO
Alianza Lima vs. Atlético Grau EN VIVO HOY por Liga 1
LO ÚLTIMO
Universitario cerca del tricampeonato: ganó 2-0 a Alianza Atlético

Alianza Lima vs Atlético Grau: Así luce Matute a poco de empezar el partido - VIDEO

El estadio de Matute es escenario del partido clave de Alianza Lima vs Atlético Grau por el Torneo Clausura y los hinchas no dudaron en reaccionar.

Erickson Acuña
Alianza Lima recibe en Matute a Atlético Grau por el Torneo Clausura.
Alianza Lima recibe en Matute a Atlético Grau por el Torneo Clausura. | GLR
COMPARTIR

Alianza Lima y Atlético Grau se enfrentan por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025 en el estadio Alejandro Villanueva de La Victoria, siendo uno de los encuentros más importantes de los blanquiazules. Y es que el equipo de Néstor Gorosito busca recuperar el camino en el campeonato.

'Puma' Carranza dio fuerte explicación a las constantes expulsiones de Carlos Zambrano

PUEDES VER: 'Puma’ Carranza reveló por qué Zambrano es expulsado tan seguido: “Ven que el técnico…”

Tras la eliminación de la Copa Sudamericana ante la Universidad de Chile, el conjunto ‘íntimo’ quedó enfocado únicamente en la Liga 1, aunque dejó escapar muchos puntos que lo dejaron alejados de los primeros lugares de la tabla de posiciones, complicando así sus chances del título.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

Lo más visto

  1. Acumulado y tabla posiciones de la Liga 1 con el resultado de Alianza Atlético vs Universitario

  2. Universitario cerca del tricampeonato de la Liga 1: ganó 2-0 a Alianza Atlético en Trujillo

  3. Alianza Lima vs. Atlético Grau EN VIVO por Liga 1 MAX: transmisión del partido

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano