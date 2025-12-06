0
Mr. Peet sorprende al defender a fichaje de Alianza Lima: "No hay jugador que lo supere"

El comentarista deportivo Mr. Peet sorprendió a pronunciarse sobre uno de los fichajes de Alianza Lima que han generado ilusión en la hinchada blanquiazul.

Jasmin Huaman
Alianza Lima no renovará a jugador extranjero y Mr. Peet lo defiende.
Alianza Lima no renovará a jugador extranjero y Mr. Peet lo defiende.
Alianza Lima cambiará algunas piezas de cara a la temporada 2026, por lo que es momento de que algunos nombres salgan a relucir debido a que se van o renovarán con el equipo dirigido por Néstor Gorosito. En ese sentido, Mr. Peet sorprendió a todos al hablar sobre uno de los jugadores que dejaría el equipo Íntimo y no será parte de la plantilla a inicios de temporada.

En Alianza Lima se está considerando la salida de ciertos futbolistas debido a que terminan contrato o simplemente no encajan con los planes de la directiva y comando técnico. Teniendo en cuenta ello, Mr. Peet sorprendió a todos y salió a defender a un jugador que llegó del extranjero, pero que debido a las condiciones de su contrato no podrá permanecer en la institución blanquiazul.

Mr. Peet defiende rendimiento de fichaje de Alianza

El jugador que defendió Mr. Peet es Guillermo Enrique, quien se encuentra en calidad de préstamo en Alianza Lima y tendrá que volver a su club en Argentina tras no ejercer la opción de compra. A pesar de no haber tenido una temporada regular, para el comentarista deportivo, Enrique respondió las veces necesarias en el campo de fútbol.

"La principal virtud de Enrique no está en ataque, para mí, está en defensa. No hay un jugador en el fútbol peruano que haya superado a Enrique, de verdad yo no recuerdo. Es un defensor. Si lo de Enrique fuera posible un préstamo, yo sigo alargando el préstamo. Lamentablemente no se puede quedar porque tienen que comprarlo", señaló en el programa 'A presión'.

(Video: A presión)

¿Qué pasará con Guillermo Enrique en Alianza Lima?

A pesar de que se hablaba de la posibilidad de comprar su pase, finalmente la dirigencia de Alianza Lima optó por no ejercer esta acción y el jugador no será parte de los planes del equipo blanquiazul de cara a la temporada 2026 tras pasar una temporada en la Liga 1.

