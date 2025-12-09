Penny dio tajante opinión sobre Paolo Guerrero en Alianza Lima: "Nunca ha sido un líder..."

Para el 2026, el Club Alianza Lima debe enfocarse en mejorar los resultados de la temporada actual y también destacar a nivel internacional. Además de tener un plantel con buenos jugadores y un entrenador que planifique bien, es importante contar con un líder dentro del campo. Precisamente uno de los referentes es Paolo Guerrero, pero para Diego Penny debe cambiar algo para mejorar su liderazgo.

Si bien hay algunos jugadores que deben realizar algunos cambios para mejorar su rendimiento en partidos importantes, en el caso de Paolo Guerrero, según Diego Penny, debe manejar mejor el tema de liderar al equipo y más aún siendo uno de los máximos referentes dentro del club.

Penny lanza dura crítica sobre liderazgo de Guerrero en Alianza

Paolo Guerrero es uno de los futbolistas que salió de las canteras de Alianza Lima y ha sabido crecer profesionalmente debido a las experiencias que obtuvo en ligas del extranjero. Ahora, en su regreso al club, resulta importante que el 'Depredador' traslade su sabiduría como veterano y lo haga notar en el campo de juego. Diego Penny no se guardó nada y realizó sorprendente revelación.

"Lo conozco a Paolo desde los 10 años y hemos compartido en selección. Nunca ha sido ese líder que te genere algo con un mensaje motivacional. Verlo entrar a las canchas y comerse a los defensas, esa es su manera de liderar. Tendría que ponerse la cinta y demostrar que es el líder de Alianza", señaló Diego Penny en el programa 'Mano a mano'.

La brillante trayectoria de Paolo Guerrero

Paolo Guerrero inició su carrera en Alianza Lima y luego dio el gran salto al Bayern Múnich, Hamburgo y Corinthians, club donde ganó el Mundial de Clubes en el 2012. Luego, el delantero peruano se sumaría al Flamengo y también pasaría por el fútbol argentino en Racing Club.

En el 2023, Paolo Guerrero fichó por la LDU de Quito y al año siguiente llegaría a Universidad César Vallejo. Finalmente, su gran regreso a Alianza Lima fue en el 2024 hasta la actualidad.