Reimond Manco y el contundente comentario sobre el futuro de Sergio Peña: "Él sabe..."

Llegó a Alianza Lima como fichaje estrella y terminó siendo uno de los más criticados por su hinchada. Sergio Peña no cerró el año como hubiera querido, pues falló un penal en la definición que Alianza Lima perdió ante Sporting Cristal. Tanto fue el impacto en su contra que tuvo que utilizar sus redes para disculparse y reafirmar su hinchaje por la blanquiazul.

PUEDES VER: Alianza Lima presentó a Luis Ramos como su flamante delantero para la temporada 2026

En los últimos días se habló de una posible salida al extranjero, precisamente a un club de Malasia, pero solo se trataría de un rumor. Reimond Manco, ex Alianza Lima, contó detalles sobre el futuro del volante de la Selección Peruana. Hasta el momento lo único que se sabía es que tenía contrato hasta fines de la temporada 2028.

"Tengo información de que Sergio Peña se va a quedar en Alianza. Él sabe que no ha tenido el año que hubiese querido tener. Quiere tener un gran 2026. Ya empezó a entrenar por su cuenta. Quiere ser el Peña que todos esperaban este año", comentó 'Rei' en DENGANCHE. Con esta información, solo faltaría que reciba la aprobación de Pablo Guede, nuevo DT de Alianza Lima.

Rendimiento de Sergio Peña en Alianza Lima

Sergio Peña fue comprado por Alianza Lima y llegó al club proveniente del Paok de Grecia, su llegada se dio a mitad de temporada. El futbolista sumó un total de 18 partidos registrando 2 goles y 4 asistencias. Uno de sus mejores partidos fueron ante Gremio, tanto en Matute como en Brasil. Después no volvió a recuperar su nivel.

Disculpas de Sergio Peña a la hinchada de Alianza Lima

“Pido disculpas por el penal fallado ayer, pido disculpas si en algún partido no rendí como muchos o todos se lo esperaban, nunca hice nada con mala intención y como repito, amo Alianza, siempre fue mi casa y siempre lo será, pase lo que pase”, escribió Sergio Peña en su cuenta de Instagram tras la eliminación de Alianza Lima frente a Sporting Cristal. En 2026 espera tener su revancha.