Girotti se aleja de Alianza y Mr. Peet impacta al revelar acercamiento con otro delantero: "El '9'..."

Alianza Lima tiene un fuerte interés en tratar de fichar al delantero Federico Girotti para la temporada 2026. Los blanquiazules tienen en la mira al argentino como su flamante jale del extranjero, aunque por ahora no hay nada cerrado, ya que el atacante también cuenta con otras ofertas. En ese contexto, el periodista Peter Arévalo destapó que los íntimos cuentan con un plan B.

Mr. Peet aún no asegura el fichaje de Federico Girotti a Alianza Lima

El popular Mr. Peet reveló que en tienda blanquiazul manejan una serie de opciones para potenciar la ofensiva del plantel. Bajo ese escenario, al ser consultado por Carlos Galván, si con la posible llegada de Girotti los íntimos contarían con 3 delanteros, incluido Guerrero, y Luis Ramos, el narrador deportivo dejó una firme respuesta.

"Yo no sé por qué das por seguro a Girotti. Yo tenía la información de que el '9' se está evaluando no solo la posibilidad de Girotti. Junto con él, hay otras posibilidades que está manejando el nuevo comando técnico", sostuvo para el programa 'A Presión Radio' de YouTube.

Mr. Peet reveló el otro '9' que analiza Alianza Lima para el 2026

Por consiguiente, Mr. Peet afirmó que hay un delantero que juega en condición de préstamo con O'Higgins de Chile, y que se encuentra en el radar del conjunto victoriano. "También es una posibilidad (Maximiliano) Romero, son chicos todos. Girotti tiene 26, el otro chico también. Un extranjero central no va a venir", acotó el periodista.

Maximiliano Romero en órbita de Alianza Lima para el 2026

Romero, también puede desempeñarse como extremo izquierdo, y tener varias funciones en ofensiva. Esta temporada, el argentino disputó un total de 13 partidos en la Liga Primera de Chile con 'La Celeste', de los cuales anotó 7 goles y brindó 2 asistencias. De otro lado, en la primera parte del 2025, jugó 3 encuentros con Argentinos Jrs.

Valor en el mercado de Maximiliano Romero

Según el prestigioso portal internacional Transfermarkt, 'Maxi' Romero está tasado actualmente en 2 millones de euros en el mercado de pases. Su valor más alto (7,5 millones de euros) fue durante su etapa en PSV Eindhoven de Países Bajos en 2018.