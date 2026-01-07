0

¿Alianza Lima confirma su séptimo extranjero para la Liga 1 2026? Esto se sabe del futbolista

Se reveló que los clubes de la Liga 1 2026 podrán inscribir hasta 7 extranjeros en su primer equipo. ¿Alianza Lima definió a su futbolista internacional?

Alianza Lima tendría todo definido para su séptimo extranjero.
Alianza Lima es uno de los clubes que no baja los brazos en su afán de lograr el título de la Liga 1 2026. En medio de ello, se reveló que desde la FPF se ha dado el visto bueno para que los clubes profesionales inscriban hasta 7 extranjeros en su primer equipo, por lo que tiene en la mira a un futbolista que promete romperla en el fútbol peruano.

¿Alianza Lima definió su séptimo extranjero para la Liga 1 2026?

En las últimas horas, se ha conocido que Alianza Lima tiene la mirada en uno de sus 'Potrillos' para la temporada 2026: César Sánchez. Este futbolista de la categoría 2008 tiene nacionalidad venezolana, y se desempeña como delantero en las divisiones menores del cuadro blanquiazul.

Venezolano Carlos Sánchez con posibilidades de subir al primer equipo de Alianza Lima.

De hecho, ha sido figura del conjunto 'íntimo' en lo que fue el Torneo Juvenil Sub 18, por lo que ha despertado el interés de la directiva blanquiazul. Según pudo informar el periodista Gerson Cuba, desde la FPF se pide que se inicie los trámites para nacionalizar al juvenil desde el mes de marzo. Sin embargo, dado que los plazos de inscripción a la Liga 1 se agotan, el jugador puede ascender al primer equipo ocupando el séptimo cupo de extranjero que permite el reglamento del torneo.

Posterior a su inscripción como extranjero en Alianza Lima, los trámites para nacionalización pueden continuar, pero recién liberaría un cupo extranjero de cara al 2027. Es claro que desde la FPF lo ven con potencial para la selección peruana, por lo que serán semanas claves en el entorno de César Sánchez.

"César Sánchez iniciará sus trámites de nacionalidad peruana en marzo de este año. Es también un pedido de la FPF. ¿Séptimo cupo en Alianza Lima? De subir este año al primer equipo, el Potrillo ocuparía plaza de extranjero", informó el periodista.

Los 6 extranjeros inscritos de Alianza Lima para la Liga 1 2026

  • Guillermo Viscarra - Arquero (Bolivia)
  • Mateo Antoni - Defensa (Uruguay)
  • Fernando Gaibor - Mediocentro (Eucador)
  • Alan Cantero - Delantero (Argentina)
  • Eryc Castillo - Delantero (Ecuador)
  • Federico Girotti - Delantero (Argentina)

