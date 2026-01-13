Medio argentino se deshizo en elogios por futbolista previo al Alianza Lima vs Unión: "Un grande"

Alianza Lima afina detalles para el choque contra Unión este miércoles por la Serie Río de la Plata 2026, donde cada escuadra alistará su mejor once para tratar de lograr la victoria en suelo uruguayo. Por su parte, en la antesala del partido, desde Argentina elogiaron el desempeño de un habilidoso futbolista del cuadro 'Rojiblanco'.

Prensa argentina elogió a jugador previo al Alianza Lima vs Unión

Nos referimos a Mateo Del Blanco. El prestigioso medio Olé señaló que el lateral argentino-español viene siendo uno de los más sobresalientes en el cuadro que dirige Leonardo Maledón, razón por la cual, incluso es seguido desde tierras brasileñas. "El jugador de Unión que es buscado por un grande de Brasil".

"Unión viene de un año sin muchos sobresaltos, lejos de posicionarse en un puesto copero y respirando tranquilo, con el descenso a buena distancia. En esta llanura, destacó varias veces Mateo Del Blanco. El lateral izquierdo de 22 años, disputó 41 partidos, siendo el jugador con más presencias del club en 2025. Marcó un gol y dio cinco asistencias, el que más junto a Julián Palacios", añadieron.

Olé resaltó a Mateo Del Blanco previo al partido ante Alianza Lima

Bajo ese escenario, Olé reveló los dos históricos equipos del Brasileirao que van detrás del posible fichaje del también extremo izquierdo, quien se viene ganando un nombre en el fútbol argentino.

"El rendimiento del nacido en Santa Fe, no tardó en llegar a tierras brasileras. En el vecino país confirman el interés por el jugador desde dos equipos que jugarán la Copa Sudamericana en 2026: Bragantino y Corinthians", acotaron.

¿Cómo le fue a Mateo Del Blanco en Unión el 2025?

Mateo del Blanco supo afianzarse en el once de Unión de Santa Fe durante el 2025; temporada donde disputó la mayor cantidad de partidos en su carrera profesional. De acuerdo a los registros, el canterano del 'Tantengue' jugó 40 encuentros entre la Liga Profesional, Copa Sudamericana y Copa Argentina, así también, marcó 1 gol y brindó 4 asistencias.