¿Descartado? Se reveló el estado de Paolo Guerrero antes del Alianza Lima vs Colo Colo

Se había confirmado que tras el partido ante Independiente el delantero Paolo Guerrero no había terminado del todo bien y tras ser evaluado se reveló que tenía una contractura muscular. Es por esta razón que Pablo Guede decidió dejarlo fuera de la lista de convocados para el partido ante Unión de Argentina. Ahora con el partido ante Colo Colo del domingo, se definió su situación.

Según la información del periodista Gerson Cuba, Paolo Guerrero volvió del entrenamiento con Alianza Lima y quedó apto para ser considerado el día domingo. Esto es un gran noticia para los blanquiazules, más para Pablo Guede, pues lo tiene en cuenta y quiere que sea parte del equipo titular. No se descarta que haga dupla con Federico Girotti.

Para Alianza Lima será muy importante cerrar esta gira en Uruguay con una victoria, ya que vienen de sumar dos derrotas consecutivas ante los equipos argentinos. El partido ante Colo Colo sería la oportunidad de ver al equipo titular que usaría Pablo Guede durante la temporada 2026. El 'Cacique' no será un rival fácil, pero los blanquiazules buscarán darle una alegría a su hinchada.

Fecha y hora del Alianza Lima vs Colo Colo

La última presentación de Alianza Lima en la Serie Río de la Plata en Uruguay será este domingo 18 de enero, el partido ante Colo Colo está programado a las 7:00 PM (hora peruana). El día de mañana se estaría confirmando el once titular y probablemente también la presencia de Paolo Guerrero.

Próximos partidos de Alianza Lima

Tras jugar con Colo Colo, el equipo blanquiazul volverá a Perú para preparar su parte ante Inter Miami por la Noche Blanquiazul. Después deberán preparase para hacer su debut en la Liga 1, les tocará viajar a Huancayo para medirse ante Sport Huancayo que dirige Roberto Mosquera. Sin duda alguna, Alianza Lima deberá enfrentar a dos rivales complicados.