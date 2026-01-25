Alianza Lima superó a Universitario y se ubica en lo más alto en importante ranking de la Liga 1

El Torneo Apertura del Perú todavía no comienza, pero Alianza Lima ya superó a Universitario de Deportes y a todos los clubes de la Liga 1. Los blanquiazules saben que deben salir campeones este año para así acabar con la sequía de títulos y con la hegemonía de los cremas, por lo que han comenzado con todo este 2026.

Y es que el cuadro dirigido por Pablo Guede es sin duda alguna el equipo con más estrellas del fútbol peruano, dejando atrás a todos sus rivales. Por ello, según Transfermark, los íntimos tienen el plantel más caro del Perú y el precio todavía puede elevarse si contratan a un séptimo extranjero durante las próximas semanas.

Alianza Lima es el club más caro de la Liga 1 2026

Alianza Lima tiene un valor de 15,68 millones de euros en el mercado de transferencias, mientras que Universitario de Deportes es el segundo club mejor cotizado con 15,50 millones de euros. Más atrás, y con una diferencia significativa, aparece Sporting Cristal con sus 12.98 millones de euros.

Alianza Lima ha invertido bastante.

El cuarto equipo más caro de la Liga 1 es Melgar de Arequipa con 10,04 millones de euros y ahí se acaban los clubes con dos cifras, ya que luego tenemos a Cusco FC con 8,53 millones de euros. El Top 6 lo cierra Sport Boys con 7,93 millones de euros en el mercado de transferencias.

Si te causa curiosidad, el club con el plantel más barato es el recién ascendido Deportivo Moquegua con sus 3.68 millones de euros, más de 10 millones menos que los grandes del fútbol peruano como Alianza Lima o Universitario de Deportes. El total de la Liga 1 es de 134,60 millones.