0
EN VIVO
Alianza Lima vs Sport Huancayo por Liga 1

¿Cómo va el partido de Alianza Lima vs Sport Huancayo EN VIVO? Resultado del partido por Liga 1

Alianza Lima está realizando su gran debut en la Liga 1 2026 en su visita ante Sport Huancayo en el estadio IPD Huancayo. Conoce el resultado del partido EN VIVO.

Jasmin Huaman
Alianza Lima visita a Sport Huancayo en la primera fecha de la Liga 1.
Alianza Lima visita a Sport Huancayo en la primera fecha de la Liga 1. | Foto: Composición Líbero
COMPARTIR

Los hinchas de Alianza Lima se dieron con la sorpresa de que el partido ante Sport Huancayo no iba a ser transmitido por la señal de L1MAX. La Liga y la FPF habrían decidido prohibir la transmisión por falta de pagos. El resultado final es sumamente importante para que ambos equipos inicien el torneo con el pie derecho.

Esteban Pavez llegó a Alianza Lima tras varios años en Colo Colo.

PUEDES VER: Chileno que jugó en Alianza Lima advierte sobre el fichaje de Esteban Pavez: "Es un..."

Empezó la Liga 1 2026, pero no de la mejor manera. A pesar de que se anunció que la transmisión sería por la señal de L1MAX, finalmente no fue así y ambas hinchadas tuvieron que ingeniárselas para seguir el partido de diferentes maneras.

Resultado del partido de Alianza Lima vs Sport Huancayo

Tras una falta en un momento crucial por parte de los locales, el árbitro pitó penal para Alianza Lima y Paolo Guerrero anotó el gol de la ventaja a favor de los dirigidos por Pablo Guede. Sin embargo, en el tiempo de descuento, Sport Huancayo pone el empate tras un centro al área y el encuentro termina 1-1 en el primer tiempo.

Alineación de Alianza Lima

En su debut, Alianza Lima presentó el siguiente once inicial: Viscarra, Advíncula, Antoni, Garcés, Carbajal, Chávez, Gaibor, Vélez, Gentile, E. Castillo y Guerrero. Pablo Guede habría encontrado a sus jugadores elegidos tras la pretemporada en Uruguay.

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza?

¡No tienen respiro! Tras disputar su encuentro con Sport Huancayo, Alianza Lima se alista para el partido ante 2 de Mayo por la fase de clasificación de la Copa Libertadores. El primer encuentro de la llave se disputará en Paraguay. El equipo blanquiazul vuelve a Perú para alistar la segunda fecha de la Liga 1 ante Comerciantes Unidos en Matute.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

Lo más visto

  1. Liga 1 MAX EN VIVO, Alianza Lima vs. Sport Huancayo GRATIS por Torneo Apertura

  2. ¿Por qué L1 MAX no transmite el partido de Alianza Lima vs Sport Huancayo? Conoce la fuerte razón

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano