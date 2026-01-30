- Hoy:
¿Cómo va el partido de Alianza Lima vs Sport Huancayo EN VIVO? Resultado del partido por Liga 1
Alianza Lima está realizando su gran debut en la Liga 1 2026 en su visita ante Sport Huancayo en el estadio IPD Huancayo. Conoce el resultado del partido EN VIVO.
Los hinchas de Alianza Lima se dieron con la sorpresa de que el partido ante Sport Huancayo no iba a ser transmitido por la señal de L1MAX. La Liga y la FPF habrían decidido prohibir la transmisión por falta de pagos. El resultado final es sumamente importante para que ambos equipos inicien el torneo con el pie derecho.
Empezó la Liga 1 2026, pero no de la mejor manera. A pesar de que se anunció que la transmisión sería por la señal de L1MAX, finalmente no fue así y ambas hinchadas tuvieron que ingeniárselas para seguir el partido de diferentes maneras.
Resultado del partido de Alianza Lima vs Sport Huancayo
Tras una falta en un momento crucial por parte de los locales, el árbitro pitó penal para Alianza Lima y Paolo Guerrero anotó el gol de la ventaja a favor de los dirigidos por Pablo Guede. Sin embargo, en el tiempo de descuento, Sport Huancayo pone el empate tras un centro al área y el encuentro termina 1-1 en el primer tiempo.
Alineación de Alianza Lima
En su debut, Alianza Lima presentó el siguiente once inicial: Viscarra, Advíncula, Antoni, Garcés, Carbajal, Chávez, Gaibor, Vélez, Gentile, E. Castillo y Guerrero. Pablo Guede habría encontrado a sus jugadores elegidos tras la pretemporada en Uruguay.
¿Cuándo vuelve a jugar Alianza?
¡No tienen respiro! Tras disputar su encuentro con Sport Huancayo, Alianza Lima se alista para el partido ante 2 de Mayo por la fase de clasificación de la Copa Libertadores. El primer encuentro de la llave se disputará en Paraguay. El equipo blanquiazul vuelve a Perú para alistar la segunda fecha de la Liga 1 ante Comerciantes Unidos en Matute.
