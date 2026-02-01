Se fue de Alianza, fichó por destacado equipo y ahora recibe elogios de prensa internacional: "La joya"

En medio del mercado de fichajes, Alianza Lima tuvo que despedirse de una figura que logró destacar en la temporada pasada. Sus impresionantes actuaciones hicieron que un club importante ponga atención en su calidad y concretó su fichaje. Ahora, la prensa internacional no dudó en mostrar su sorpresa y llegan a calificar su llegada como una verdadera joya.

Figura que dejó Alianza Lima recibe elogios por prensa internacional

Son varios los casos de futbolistas que han dejado Alianza Lima en busca de triunfar en ligas extranjeras. Una de las que más se recuerda es la repentina salida de Sashenka Porras, que se convirtió en el flamante fichaje de las Centellas del Necaxa y estará jugando en la Liga BBVA MX Femenil.

El portal 'LJA' califico a Sashenka Porras, ex Alianza Lima, como "la joya peruana que llega a revolucionar el ataque". La delantera de 20 años fue una de las protagonistas del bicampeonato de Alianza Lima y tras ello, decidió demostrar su talento en México.

"La delantera peruana no es solo una promesa; es una realidad competitiva que ha dominado el fútbol de su país y que ahora busca consolidarse en el fútbol femenil mexicano. Se formó en las filas de Alianza Lima, el club más importante del fútbol femenino en Perú, convirtiéndose rápidamente en una pieza fundamental del esquema blanquiazul", indican en la página de dicho medio.

Sashenka Porras, ex Alianza Lima, fichó por las Centellas del Necaxa.

Sin lugar a duda, con este nuevo capítulo en su corta carrera, Sashenka Porras se convierte en una de las jugadoras peruanas con más proyección pensando en el futuro con la selección. Se ha generado una gran expectativa por seguir con la racha de títulos, pero ahora en la Liga de México.

Sashenka Porras debutó con la camiseta del Nexaca

Tras confirmarse su fichaje, Sashenka Porras tuvo su gran debut con el Nexaca, pero lamentablemente con un resultado negativo. La futbolista peruana ingresó en reemplazo de Ahtziri Mendez a los 71 minutos en el partido ante Mazatlán que terminó 5-0 a favor de las locales.