Revelan que pieza fundamental de Alianza Lima sería suplente ante 2 de Mayo: "Tiene que entender"

Se vienen cambios para el partido de Alianza Lima en la Copa Libertadores, el equipo de Pablo Guede buscará la victoria en Paraguay para poder cerrar la llave en Matute. Ahora uno de los habituales titulares y figuras del equipo empezaría el partido en el banco de suplentes. El DT argentino apostaría por otro elemento en este partido internacional.

"No está tan segura la titularidad de Paolo Guerrero ante Sportivo 2 de Mayo. Me dicen que podría haber llegado el momento de Federico Girotti. Entiendo que Guerrero no ha estado en las últimas dos prácticas como titular en el equipo", comentó el periodista Mauricio Loret de Mola en DENGANCHE. Al parecer llegó la hora del argentino desde el arranque.

Video: DENGANCHE

El periodista Gonzalo Núñez también dejó su opinión y dijó que Paolo Guerrero también funcionaría como pieza de recambio: "Yo creo que Guerrero tiene que entender que ahora también sirve como una pieza de recambio. Guerrero en el segundo tiempo te podría servir más. La diferencia entre Girotti y Guerrero no es demasiada". Federico Girotti tiene que aprovechar su oportunidad.

¿Por qué Paolo Guerrero es habitual titular?

A pesar de tener 42 años, el delantero cumple muy bien sus funciones en el campo de juego y tiene gol, parece que Pablo Guede está contento con su trabajo y por esa razón fue titular en los últimos partidos. A pesar de eso, muchos hinchas quieren ver en acción al argentino, ya que es el fichaje más caro para la temporada 2026.

¿Qué pasó con Luis Ramos?

Alianza Lima presentó su nómina de convocados con solo dos delanteros: Guerrero y Girotti. Luis Ramos no pudo ser tomado en cuenta por una lesión, por lo que se perderá el partido ante Sportivo 2 de Mayo en Paraguay. Pablo Guede deberá mover bien sus fichas, pues tiene varios opciones en la ofensiva como Cantero, Quevedo o Castillo.