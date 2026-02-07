¿Para Alianza Lima? Guillermo Enrique impacta con firme mensaje a hinchas: "Corregir el pasado"

Uno de los jugadores que pasó por Alianza Lima fue Guillermo Enrique. El lateral derecho se desempeñó como lateral derecho durante todo el 2025 con camiseta blanquiazul, pero luego salió de la institución 'victoriana' al no ser considerado en el primer equipo. Su camino lo llevo a Aldosivi, pero ahora ha sorprendido con un inesperado mensaje.

Resulta, que el jugador ha decidido compartir un mensaje en medio de su presente con Aldosivi de Argentina. Dado que concentra con el club de la Liga Profesional, decidió dejar unas frases en el que debe dejar atrás el pasado, por lo que hinchas lo han relacionado a que hace una presunta referencia a su exequipo, Alianza Lima.

"Nunca habrá un borrador para corregir el pasado, pero siempre habrá un lápiz para escribir un nuevo futuro. Un verdadero guerrero no abandona la batalla, sufre, llora, ríe y no vuelve atrás. Y si caes te levantas confiando en que Dios estará iluminando tu camino donde quiera vayas.", se lee en su post de Instagram.

Guillermo Enrique y su mensaje en redes sociales.

De hecho, el mismo futbolista tomó la decisión de limitar los comentarios en esa publicación, por lo que solo algunos mensaje de sus seguidores se puede leer en esta fotografía en el que se le ve al lateral sonriente. Una postal poco habitual del jugador que es recordado por ciertos hinchas de Alianza Lima.

Números de Guillermo Enrique en Alianza Lima

Durante toda la temporada 2025, Guillermo Enrique afrontó 35 partidos con Alianza Lima entre Liga 1, Copa Libertadores y Sudamericana. El lateral derecho anotó un gol y brindó una asistencia en 2782 minutos. El futbolista recibió seis tarjetas amarillas y en una ocasión se fue expulsado.

Valor de mercado de Guillermo Enrique

Según el portal "Transfermarkt", Guillermo Enrique tiene un valor de mercado de 1.30 millones de euros a sus 25 años de edad. Su mejor versión se dio en la temporada 2023, cuando lucía la camiseta de Gimnasia y Esgrima de La Plata y llegó a valer 2.20 millones de euros.