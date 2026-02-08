Paolo Guerrero arremetió contra Comerciantes Unidos tras victoria de Alianza: "Vinieron a..."

Paolo Guerrero fue uno de los pocos jugadores que se tomó el tiempo para hablar con la prensa. El delantero se mostró contento con la victoria de Alianza, pero dejó una fuerte crítica al rival. Sabe que Comerciantes Unidos quería llevarse aunque sea un empate, pero no lo lograron.

"El equipo rival vino a hacer tiempo y puso línea de 5, así van a ser los partidos jugados en Matute", fue el mensaje de Paolo Guerrero para L1 MAX. El mismo '34' blanquiazul confesó que Comerciantes Unidos vino a hacer tiempo y lo más probable es que otros equipos que vayan a Matute terminarán haciendo lo mismo. Por otro lado, cree que Alianza Lima va mejorando poco a poco.

Video: L1 MAX

Con la victoria y prácticamente liderato en la Liga 1, Alianza Lima junto con Paolo Guerrero desde mañana empezarán a trabajar pensando en la Copa Libertadores. La seguidilla de partidos es más que fuerte, pero en Matute hay mucha confianza de que pueden darle vuelta a la llave ante 2 de Mayo.

Vigente a sus 42 años

Así como va, tranquilamente Paolo Guerrero podría jugar una temporada más. En su último año como futbolista profesional, ya lleva 5 goles anotados. Le marcó goles a Colo Colo, Sport Huancayo, Comerciantes Unidos y un doblete a Inter Miami. Lo más probable es que el '34' sea titular ante 2 de Mayo para el partido de vuelta.

¿Paolo Guerrero tiene competencia?

A pesar de contar con Luis Ramos y Federico Girotti, el DT de Alianza Lima se inclina por el goleador de la selección peruana. Tanto Ramos como Girotti tendrán que trabajar para sumar con el equipo. Hoy jugó el argentino, pero el ex América de Cali se quedó en el banco de suplentes.