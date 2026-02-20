¿Cuándo vuelve Viscarra? El esperanzador mensaje del arquero a los hinchas: "Mi recuperación..."

Viscarra es una pieza fundamental en Alianza Lima y tras sufrir la lesión, su puesto quedó a manos de Duarte. Son miles de hinchas que quieren el regreso del guardameta boliviano y ante ello no dudó en dirigirse a la afición que quiere verlo defender el arco blanquiazul. El último partido que disputó el arquero titular fue ante 2 de Mayo en Paraguay.

Guillermo Viscarra se pronuncia sobre su recuperación

Cada vez falta menos para disfrutar del regreso de Guillermo Viscarra a Alianza Lima. El arquero conversó con Ovación y explicó cómo está manejando su recuperación para estar de vuelta al equipo titular bajo el mando de Pablo Guede.

"Vamos progresando bien y trabajando muy duro. Es muy feo estar afuera, por eso estoy tratando ser lo más profesional posible con mi recuperación, con dobles turnos, cámara hiperbárica, trabajando todo el día con la gente del club. Y la verdad hay que agradecerle al cuerpo médico, que está todo el tiempo pendiente. Esperemos que mis tiempos se puedan acortar", sostuvo.

(Video: Ovación)

Por otro lado, Guillermo Viscarra, como uno de los líderes de Alianza Lima, descartó cualquier tipo de inestabilidad dentro del vestuario y aseguró que todos están enfocados en seguir sumando puntos en la Liga 1 para no desprenderse de los primeros lugares de la tabla.

"El grupo está bien, excelente. Estamos motivados para el partido del viernes para así volver a conseguir tres puntos dentro de casa", expresó el guardameta tras ser visto en los alrededores del estadio Alejandro Villanueva.

Recordemos que Guillermo Viscarra solamente estuvo presente en la primera fecha de la Liga 1 y el primer partido de la serie ante 2 de Mayo. Se espera que su regreso sea a finales de marzo, para ser parte del repechaje de Bolivia y ponerse bajo a las órdenes de Pablo Guede.