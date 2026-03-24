Exjuez FIFA reveló si Peralta debió ser expulsado tras patada a Paolo Guerrero: "Temeraria"

Alianza Lima obtuvo una meritoria victoria ante Juan Pablo II y se fue al receso como líder de la Liga 1. Sin embargo, como ya es costumbre en nuestro fútbol, siempre hay jugadas polémicas que luego son discutidas por los hinchas y una de ellas fue la patada que recibió Paolo Guerrero apenas inicidado el cotejo.

Apenas a los cuatro minutos, Martín Peralta, defensor del cuadro ‘papal’, impactó con la punta de su zapato en el rostro del ‘Depradador’, quien incluso debió ser atendido porque su ojo se vio afectado. Los hinchas en Matute reclamaron por una tarjeta roja.

Video: L1 MAX.

Sin embargo, para Winston Reátegui, si bien la jugada es brusca, no ameritaba que al jugador se vaya expulsado, por lo que Joel Alarcón acertó en la decisión de no mostrarle la cartulina roja.

"Es una jugada temeraria, más que todo porque existe un pie demasiado levantado. No fue roja", dijo el exárbitro FIFA duante el programa L1 Radio.

Eso sí, el otrora juez de línea aseguró que si bien la jugada sí merecía una amarilla, criticó a Alarcón por no haberla mostrado de forma espontánea y no por ver a Guerrero siendo atendido.

"Es una falta que por la consecuencia saca la tarjeta y no porque estaba convencido en cancha. De repente si no era Paolo, ni siquiera la sacaba", agregó.

Alianza Lima apunta al clásico ante Universitario

Alianza Lima se alista para enfrentar a Universitario tras el parón por fecha FIFA. El duelo se jugará el sábado 4 de abril, a partir de las 20.00 horas, en el Estadio Monumental.