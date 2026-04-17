- Hoy:
- Partidos de hoy
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Los Chankas vs Atlético Grau
- Programación Liga 1
¡No es L1 MAX! Canal confirma transmisión de Alianza Lima vs Cusco FC por Torneo Apertura 2026
Partido de Alianza Lima vs Cusco FC en Matute no solo se transmitirá por L1 MAX, sino en una señal que gusta a millones de aficionados.
No falta mucho para el partido entre Alianza Lima vs Cusco FC por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Ambos elencos tienen la obligación de sumar tres puntos en Matute, por lo que millones de espectadores no querrán perderse este compromiso. En medio de ello, un reconocido canal confirmó la transmisión de este cotejo nacional para sorpresa de los aficionados. ¡No es L1 MAX!
Canal confirma transmisión de Alianza Lima vs Cusco FC
Si bien L1 MAX tiene los derechos de transmisión para todos los partidos de la Liga 1 2026, también se hizo de conocimiento público que el canal Movistar Deportes iba a tener la posibilidad de emitir estos compromisos en vivo por su señal privada. Justamente, el Canal 3 hizo oficial que tendrá en sus pantallas el Alianza Lima vs Cusco FC, así como también el mencionado anteriormente.
De esta manera, los millones de aficionados blanquiazules tendrán una nueva alternativa para ver los 90 minutos del compromiso a disputarse en el Estadio Alejandro Villanueva, por lo que no hay excusa para no alentar al combinado de Pablo Guede, que necesita de los tres puntos para no perderle los pasos a Chankas.
“¡Choque clave en La Victoria! Este sábado 18 de abril, desde las 8.00 p. m., el estadio Alejandro Villanueva albergará el duelo entre Alianza Lima, que buscará consolidarse en el primer lugar, y Cusco FC, que llega con desgaste tras su partido de entresemana por Copa Libertadores“, publicó Movistar Deportes en sus redes sociales.
(VIDEO: Movistar Deportes)
Alianza Lima vs Cusco FC: fecha, día, hora y canal de transmisión
El partido entre Alianza Lima vs Cusco FC se juega este sábado 18 de abril en el Estadio Alejandro Villanueva a partir de las 20.00 horas locales (1.00 horas GMT) con la transmisión de L1 MAX y Movistar Deportes. Asimismo, puedes sintonizarlo mediante los aplicativos de Movistar TV App y DGO.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Panini
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)
PRECIOS/ 49.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 22.90