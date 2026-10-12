Wilmer Aguirre, exfigura de Alianza Lima, arremetió contra 'Chicho' Salas: "Examigo"

Uno de los futbolistas más queridos de Alianza Lima en los últimos años fue Wilmer Aguirre, quien ha ganado hasta seis títulos con el elenco blanquiazul. Su última campaña en el elenco blanquiazul fue en 2022 y coincidió con Guillermo Salas, con quien finalmente terminó en malos términos. El ahora ex jugador no ocultó su molestia con el entrenador, al que ya no llegó a considerar su amigo.

Recordemos que anteriormente, el 'Zorrito' ha señalado al popular 'Chicho' como el responsable de no continuar en el cuadro victoriano para la temporada 2023, esto pese a que el entonces DT le había dado su palabra que iba a seguir en el club.

Ahora, en la última emisión del programa 'Enfocados', Aguirre fue consultado sobre qué opina de Salas, con el que también coincidió en la escuadra victoriana en su etapa como futbolista.

Video: Enfocados.

"Examigo. Por todo lo que hizo, no fue leal para mí”, dijo el exdelantero en diálogo con Jefferson Farfán y Roberto Guizasola. En dicho espacio también estuvieron Junior Viza y Rinaldo Cruzado, canteranos de Alianza Lima.

Eso sí, Wilmer Aguirre estaría dispuesto a sostener un diálogo con el actual entrenador de la Universidad San Martín y así dejar las diferencias atrás.

"No me he sentado a hablar con él, no se ha dado la oportunidad y si algún día podemos sentarnos y conversar, de repente aclarar muchas cosas. De mi parte sí (estaría dispuesto)”, agregó.