Alfredo Arosemena, gerente de Alianza Lima, rotundo sobre el futuro de Pablo Guede: "Depende de él"

Alianza Lima logró una victoria importante ante Atlético Grau y se mantiene en la pelea por el título del Torneo Clausura. El equipo dirigido por Pablo Guede ha logrado un gran rendimiento a lo largo de la temporada y prueba de ello es su liderato en la tabla acumulada. Por ello, ahora Alfredo Arosemena se pronunció sobre el futuro del técnico.

Alfredo Arosemena, gerente de Alianza Lima, rotundo sobre el futuro de Pablo Guede

Durante una conversación con el programa ‘Fútbol Como Cancha’, le consultaron al gerente general de Alianza Lima sobre la continuidad de Pablo Guede al mando del equipo para la próxima temporada.

Ante ello, Alfredo Arosemena señaló que la permanencia del técnico argentino dependerá de su propio desempeño, pues el principal objetivo de la institución es conquistar el título de la Liga 1 2026. En ese sentido, remarcó que la directiva tomará decisiones una vez finalizado el campeonato.

Pablo Guede solo ha concedido cuatro derrotas con Alianza Lima en la temporada.

“La continuidad de Pablo Guede depende de él. La principal meta es campeonar. Una vez terminado el campeonato, tomaremos las decisiones que tengamos que tomar. Para cualquier club grande no campeonar siempre será un fracaso. No solo en el primer equipo, queremos campeonar en cada disciplina del club”, señaló el directivo.

Asimismo, el gerente blanquiazul dejó en claro que no conseguir el título nacional representaría un fracaso para Alianza Lima, por lo que el resultado de la temporada será un factor importante al momento de evaluar la continuidad de Guede.

Números de Pablo Guede con Alianza Lima

Pablo Guede ha logrado un gran desempeño en el banquillo de Alianza Lima. El técnico argentino ha logrado plasmar su esquema de juego y, aunque en el Torneo Clausura cedió puntos importantes, a lo largo de la temporada ha conseguido una gran regularidad. En los registros, el estratega suma 18 victorias, nueve empates y tan solo cuatro derrotas desde su llegada al club.