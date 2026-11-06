Gonzalo Aguirre, jugador de Cienciano, rompió su silencio tras polémica con Horacio Melgarejo: "Malestar"
El mediocampista se pronunció tras el fuerte altercado que protagonizó con su entrenador en la derrota de Cienciano ante Alianza Lima.
Gonzalo Aguirre, futbolista de Cienciano, rompió su silencio tras lo ocurrido en la derrota del ‘Papá’ contra Alianza Lima, donde protagonizó un fuerte altercado con su entrenador Horacio Melgarejo, quien lo sacó del campo a los 16 minutos de haber ingresado. A tres días del partido en Matute, el jugador utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre lo ocurrido.
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Gonzalo Aguirre, jugador de Cienciano, rompió su silencio tras polémica con Horacio Melgarejo
El mediocampista de 23 años utilizó su cuenta de Instagram para publicar una historia donde pidió disculpas a la hinchada de Cienciano por haber arrojado la camiseta en un arranque de ira tras ser sustituido a pocos minutos de ingresar al campo. Aguirre agradeció los mensajes de apoyo y reafirmó su compromiso a seguir trabajando de la mejor forma y demostrar profesionalismo y respeto a la institución.
"Quiero reiterar mis disculpas a los hinchas de Cienciano por lo sucedido y el malestar generado. Agradezco sinceramente a quienes me brindaron su apoyo en este momento. Fue un episodio que me expuso a comentarios y cuestionamientos sobre mi profesionalismo, pero tengo la tranquilidad de saber quién soy y reafirmo mi compromiso, responsabilidad y entrega como profesional en cada reto que asumo. Muchas gracias" publicó.
Gonzalo Aguirre se pronunció tras fuerte altercado con su DT Horacio Melgarejo
De esta manera, Gonzalo Aguirre reconoció su error y buscó cerrar la polémica con sus disculpas a la hinchada cusqueña. Ahora, el volante deberá enfocarse en recuperar la confianza del comando técnico y continuar trabajando para ganarse un lugar en el equipo.
¿Por qué discutieron Gonzalo Aguirre y Horacio Melgarejo?
Como se recuerda, Gonzalo Aguirre ingresó al partido entre Alianza Lima y Cienciano a los 60 minutos, siendo sustituido apenas 16 minutos después, tras el gol de Eryc Castillo. El futbolista reaccionó con furia al ser retirado tan pronto y protagonizó un tenso cruce con el técnico argentino, a quien le dijo de todo.
El altercado fue tan acalorado que miembros del comando técnico y jugadores tuvieron que sujetar a Aguirre para que no se acerque más a Melgarejo.
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