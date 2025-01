Alex Valera y su altercado con Alberto Rodríguez: "Me vas a ver el número, nomás"

"Valera tiene que tener un poco de humildad. Me contaron la bronca que hubo en el partido entre Universitario vs Alianza Atlético de Sullana. Le dijo al 'Mudo' Rodríguez que le iba a ver el número no más", expresó para sorpresa de Carlos Alberto Navarro y 'Puchungo' Yañez, conductores del referido espacio.

"Ah… ¿Lo trabajó al 'Boca Juniors'?", acotó el 'Tigrillo' para que el ex atacante de Alianza Lima mencione la particular respuesta de Alberto Rodríguez que incluyó al delantero del PSG, Kylian Mbappé. "Y el 'Mudo' le respondió: 'He marcado a Mbappé y no te voy a marcar a ti'", agregó con risas 'Wally'.