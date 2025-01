"No me hagas soltar toda la sopa": la respuesta del Tigrillo Navarro a Hernán Barcos

El periodista deportivo Carlos Alberto Navarro, a través de su programa radial PBO Campeonísimo que se transmite en sus canales oficiales de Facebook y YouTube, respondió a Hernán Barcos en la gran polémica desatada recientemente.

Y es que, en la edición del pasado miércoles 28 de julio, el 'Tigrillo', junto a Alfonso Yañez, revelaron que el 'Pirata' habría estado maltratando a los juveniles del cuadro íntimo. Esto generó que el atacante decida responder a través de sus redes sociales.

"Me gustaría que esta persona o periodista que está hablando de mí, sin fundamentos, me contacte directamente y me pregunte lo que sea necesario. Si necesita audiencia o prensa, yo le doy un poco, sin problemas. Muchas gracias", fue el mensaje dejado a las 11 de la mañana de este jueves 29 de julio.

Posterior a ello, a las 5:59 de la tarde, Hernán Barcos volvió a hacer uso de su cuenta de Twitter para señalar directamente a Carlos Alberto Navarro y Alfonso Yañez de que le brinden las explicaciones del caso entorno a sus aseveraciones.

"¡Buenas tardes! Díganme el nombre de su informante porque dentro del grupo de Alianza Lima estamos todos tranquilos y felices. Si quieren audiencia, llámenme. Yo los atiendo", explicó al delantero del club de La Victoria.

Carlos Alberto Navarro y su respuesta a Hernán Barcos

Teniendo conocimiento de la reacción de Hernán Barcos, Carlos Alberto Navarro se pronunció al respecto. "Se ha movido el ambiente. ¿Por qué digo yo? Hay aliancistas que se arañan ¿A qué se debe? Alguna vez ustedes ¿Han visto al 'Tigrillo' patinar? Nunca hemos patinado. Campeonísimo no patina porque tiene sapos […] Todo lo que se diga en este programa, es responsabilidad del director. Por más que 'Puchungo' inició". detalló.

El 'Tigrillo' se reafirmó en sus declaraciones. "Una actitud que está tomando Hernán Barcos, el jugador contratado con Alianza Lima, con los jugadores jóvenes. Una actitud que a veces pasa en el fútbol, pero que no se debe de consentir. Por eso dije que sabía que se ha agrandado".

"Pero es lógico porque el muchacho se ha adueñado del camerín. Mete un gol, se graba y sale en vivo. Puchungo cayó en el dulce. Es más, hay un vivo que lo pone a Jefferson, el día que él se rompe y él no pone cara de alegre porque estaba molesto", agregó.

"Porque el futbolista a veces, en estas cosas que salen en vivo, no quiere aparecer. Con esto no estoy diciendo que Jefferson se haya molestado con Barcos porque eso sería inventar", acotó.

Carlos Alberto Navarro indicó que Hernán Barcos insultó a Wilmer Aguirre y Arley Rodríguez

Carlos Albero Navarro indicó que Hernán Barcos tuvo un 'encontrón' con Wilmer Aguirre y Arley Rodríguez. "Yo tengo que felicitar a Hernán Barcos que a la edad que tiene todavía hay países como Perú que los contrata. Bien por usted, pero eso no le da lugar a tratar mal a los chicos. Y no me venga a decir que (lo llame) porque yo no lo voy a llamar, pero si te voy a decir… ¿Qué le dijiste al colombiano el otro día en la cancha? ¿Qué le dijiste al 'Zorrito' el otro día?".

"'Y si Zorrito, nosotros en Argentina nos puteamos todo el día', pero a mí no me vas a mentar la madre. ¿Quieres que siga o lo dejamos ahí? ¿Quieres que siga o boto toda la sopa? Entonces, tranquilo. Sereno, Hernán. Tápate un ojo, ahora tápate los dos oídos para que no escuches lo que yo podría decir", disparó.

Finalmente, Navarro indicó que su intención no es desestabilizar al grupo de Alianza Lima. "Para los hinchas que dicen que estamos tratando de desestabilizar. No, no es la intención. Yo entiendo que Hernán Barcos, que es inteligente, desde mañana va a decir: 'Chicos como están, buenos días con todos. ¿Todos bien? Te sirvo mate, acá tengo. Traje el termo para todos'".