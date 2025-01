Hernán Barcos tras empate de Alianza Lima: "Dejamos dos puntos en el camino"

Pese a todo lo que se comentó en la semana, Hernán Barcos se mostró participativo en el terreno de juego y afrontó con total normalidad los 90 minutos del partido. En esta ocasión, el gol no estuvo de su lado y solo queda la frustración de no poder sumar de a tres en este inicio de la Fase 2.

El goleador histórico de la Copa Sudamericana, Hernán Barcos, fue claro al decir que uno de los errores claves que tuvo Alianza Lima ante Sport Boys fue la poca claridad de generar ocasiones de gol. Un aspecto que no le gusta para nada

"Partido muy peleado. Sabíamos que iba a ser así. Mucha pelea, no tanta claridad. No creamos tantas situaciones que es lo que nos está faltando. A seguir trabajando, falta mucho. Las sensaciones es que dejamos dos puntos en el camino. Nos falta crear más situaciones y por eso nos vamos intranquilos. Si vos tenés cuatro o cinco y no lo haces, duele. Pero el problema es que tenemos una o dos. Te duele más. Somos Alianza y debemos proponer un poquito más", declaró Hernán Barcos a Gol Perú.