Alianza Lima venció 1-0 a Sporting Cristal en la primera final de la Liga 1

Alianza Lima y Sporting Cristal listos para la primera final de la Liga 1.

Star Plus está habilitado en el Perú desde el 31 de agosto del 2021. Puedes disfrutar de todo el contenido de FOX y ESPN, pero habrá un evento especial para ver la final de la Liga 1. Descarga la app en tu dispositivo móvil y también en tu ordenador. Si tuviste cuenta de Disney Plus, tendrás acceso gratuito a Star Plus.

De momento, no hay promociones gratuitas en Star Plus, pero si cuentas con una cuenta de Disney Plus, podrás acceder a todos los contenidos de Star Plus de forma gratuita.