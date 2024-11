Pelusso, DT campeón en Alianza: "Muchos nunca me perdonaron (lo sucedido con U. de Chile)"

"Los 27 de diciembre son imborrables para nosotros, fue en Matute, había toda una historia de que Alianza no había podido ser campeón en Matute", expresó el 'charrúa' de 67 años a radio Ovación.

Pelusso contó algunos detalles de la preparación para esa final de vuelta ante el 'Papá de América'. "Fue una fecha muy especial porque recuerdo que el 25 de diciembre decidimos concentrar a los futbolistas, cosa que mucho no gustó porque es una fiesta para la familia", remembró.

"Fue muy lindo desde el principio porque hicimos una pretemporada muy buena en Chincha. De algunos jugadores decían que estaban viejos que ya no daban y nosotros pudimos llegar al corazón de esos jugadores que eran grandísimos", siguió recordando.

Finalmente, cuando le consultaron qué le diría al hincha victoriano que aún tiene la molestia por su accionar en la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2010, siendo DT de la U. de Chile, rival de los 'íntimos'. "Hay mucha gente de Alianza que nunca me lo perdonó pero yo me quedo con lo que viví en Alianza. Le di todo como le di todo a todos los clubes que me tocó defender", finalizó.