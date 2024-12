Roberto Mosquera sobre Herrera: "La dirigencia me comunicó que pedía mucho"

"Me llamó Emanuel Herrera y se disculpó, le dije que no podía decir que no habló conmigo", señaló el estratega del Sporting Cristal a GolPerú.

Luego agregó lo siguiente: "No me gusta que me mientan, Emanuel Herrera no se fue por un problema familiar, se fue por una mejor oferta. Las cosas siempre deben ser claras, él se equivocó".