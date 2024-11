Sporting Cristal y las variantes para enfrentar a Carlos Stein

Se tildó como un responsable del amargo empate ante Cantolao , con la misión de potenciar detalles para no desviar el camino hacia el título. Roberto Mosquera reconoció errores , aunque podría variar algunas piezas en su habitual equipo para potenciar sus líneas.

“Me hago responsable de los cambios. Sabemos que con los cambios el equipo se ha desinflado, por eso, me hago responsable. Quizás no debí hacer cambios. Cuando uno hace eso, es para repotenciar al equipo, y con lo que más deben aportar los que entran es con actitud”, disparó en su última conferencia asumiendo que el resultado no fue de los mejores tras ir ganando con dos goles de diferencia.